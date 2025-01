Após declarar possível candidatura à presidência, Gusttavo Lima recebe apoio de Safadão e Deolane comenta: "Vou ser a vice"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em entrevista, Gusttavo Lima declarou intenção em se candidatar à presidência do Brasil em 2026; personalidades se pronunciaram na internet

O cenário político brasileiro pode ganhar um toque do mundo da música e do entretenimento. Recentemente, Gusttavo Lima, um dos maiores nomes do sertanejo, revelou publicamente sua intenção de se candidatar à Presidência da República nas eleições de 2026.

A declaração, que movimentou as redes sociais, gerou reações de personalidades conhecidas. Wesley Safadão, outro grande nome da música nacional, não demorou a demonstrar apoio ao amigo.

O cantor publicou em suas redes sociais um print de uma chamada de vídeo com Gusttavo Lima, acompanhada da frase: “Falando com o meu presidente”.

Gusttavo Lima, em print de chamada de vídeo com Wesley Safadão, prestando continência - Reprodução/Redes sociais

A influenciadora Deolane Bezerra, presa na operação Integration, que investiga lavagem de dinheiro via empresas de apostas online, também reagiu à possível candidatura.

Deolane brincou com a situação, declarando: “Eu vou ser a vice”.