Servidores de Paulista cobram salários atrasados após prefeitura pagar somente parte da folha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Servidores da prefeitura de Paulista, no Grande Recife, procuraram a secretaria municipal de Finanças do novo prefeito Ramos (PSDB) para reclamar do atraso no pagamento do salário do mês de dezembro de 2024, período em que a cidade ainda era administrada por Yves Ribeiro (sem partido).

Os trabalhadores reclamam que a administração passada só depositou os valores para os funcionários comissionados e aposentados, deixando os servidores efetivos sem dinheiro no final do ano.

O Sindicato dos Servidores Municipais de Paulista (Sinsempa) expôs a situação no último dia útil de 2024, em uma carta de repúdio a Yves. O texto classifica o atraso da gestão anterior como negligência e irresponsabilidade.

"Ele não cumpriu com sua obrigação básica que é pagar o salário dos trabalhadores. O salário não é apenas uma remuneração; é, sobretudo, a garantia de dignidade, sustento e segurança para as famílias que dependem dessa renda para sobreviver. Ao descumprir esse compromisso, a prefeitura não apenas viola os direitos trabalhistas, mas também desrespeita aqueles que diariamente contribuem para o bem-estar coletivo da população de Paulista", disse a diretora do Sinsempa, Jucineide Lira.

"Essa situação revela uma falha administrativa inaceitável e um descaso com aqueles que são a espinha dorsal da prestação de serviços essenciais à nossa comunidade", acrescentou.

Uma das categorias afetadas pelo atraso é a dos professores da rede municipal. O sindicato que representa a classe também denunciou a situação, ainda no final do ano passado.

"Professores e professoras vão virar o ano sem receber os seus devidos salários daquilo que foi trabalhado na sala de aula, nos departramentos", disse o então presidente do órgão, Gilberto Sabino, que se licenciou para assumir a secretaria de Educação de Paulista na gestão Ramos.

Reunião com a prefeitura

No último dia 3 de janeiro, representantes do Sinsempa estiveram reunidos com o secretário de Finanças de Paulista, Alexandre Araújo, e com a secretária Executiva da pasta, Nely Brandão.

Embora reconheçam que o atraso vem da gestão passada, os sindicalistas cobraram celeridade da nova administração. "Sabemos que o prefeito Ramos chegou agora, mas a situação dos servidores é preocupante", disse Jucineide.

Durante o encontro, a gestão municipal agendou uma nova reunião para a próxima terça-feira (7) para definir a data do pagamento.

"Eles passaram o fim de ano sem dinheiro na conta e janeiro é um mês em que as famílias têm muito mais dívidas para pagar. Por isso, solicitamos ao prefeito Ramos que realmente dê prioridade ao pagamento do salário de dezembro”, acrescentou a presidente do sindicato.

O que diz a prefeitura de Paulista

Procurada pelo Jornal do Commercio, a nova administração da prefeitura de Paulista informou que "os salários dos servidores efetivos de dezembro ainda estão pendentes, enquanto os salários dos demais servidores já foram regularizados".



A gestão confirmou que uma nova reunião será realizada na terça-feira (7) para apresentar a data prevista de pagamento, e disse que "a prioridade está sendo dada para a quitação dos valores devidos".

"Em relação à reunião com o sindicato, foi acordado que maiores informações sobre os salários pendentes da gestão anterior serão fornecidas em breve", completou a gestão Ramos.

A reportagem tenta contato com o ex-prefeito Yves Ribeiro.