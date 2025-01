Prefeito interino de Goiana anuncia secretariado e chefes de órgãos municipais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (7), no Paço das Heroínas de Tejucupapo, o prefeito interino de Goiana, Eduardo Batista (Avante), divulgou os nomes que irão compor o primeiro escalão da gestão. A lista inclui os titulares das secretarias municipais e chefias de órgãos.

O anúncio do secretariado marca o primeiro grande anúncio da gestão interina em Goiana. Eleito vereador do município e presidente da Câmara dos Veradores de Goiana, Eduardo Batista foi conduzido ao cargo de prefeito após a anulação do resultado das eleições no município em 2024. Uma eleição suplementar está prevista para acontecer em até 90 dias.

Secretariado

Para a secretaria de Saúde, Eduardo Batista indicou Ana Quércia do Nascimento da Silva. Já a secretaria de Administração será comandada por Gustavo Guimarães Silva, enquanto Tony Ramos Florêncio de Lima assumirá a secretaria de Esportes e Juventude. Alexandre de Carvalho foi nomeado para liderar a secretaria de Turismo e Desenvolvimento Cultural.

Manoel Franco Pacheco Júnior será o titular da Secretaria de Urbanismo, Obras e Patrimônio. Na Secretaria de Manutenção e Serviços Públicos, o responsável será José Fábio da Silva Azevedo. Angela Maria Alves Feitosa assumirá a Secretaria de Políticas Sociais, enquanto Rebeka Alves Feitosa dos Santos Rios ocupará o cargo de secretária de Planejamento Estratégico.

Outras pastas também tiveram seus líderes definidos. Aristeu Alves dos Santos Filho foi nomeado para a Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente, e Glauco Lourenço Bezerra comandará a Secretaria de Comunicação.

Chefes de órgãos municipais

Entre os órgãos municipais, Zildo Guerra assumirá a Agência Municipal de Meio Ambiente (AMAG), e Rubens Belarmino de Oliveira será o diretor da Agência de Desenvolvimento. Na Procuradoria Geral do Município, Gilmar Serra e Rayan Ritchelle Alcântara Justino Aranha foram indicados para liderar os trabalhos. A Ouvidoria ficará sob a chefia de Izaura Pimentel da Rocha Monteiro.

Posições em aberto e próximos anúncios

A Chefia de Gabinete será liderada por Thiago Barbosa Alves Feitoza, que terá a missão de coordenar as ações administrativas do governo. No entanto, algumas pastas, como Educação, Sestran, Saúde e Goianaprevi, ainda aguardam a definição de seus titulares. O prefeito informou que as nomeações para essas secretarias serão anunciadas em breve e que os serviços seguem em operação normal.