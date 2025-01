Presidente do PT no Recife não vê dúvidas de que partido continuará na Frente Popular e descarta aproximação com Raquel Lyra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em meio aos acenos públicos de quadros do PT para a governadora Raquel Lyra (PSDB), o presidente do partido no Recife, Cirilo Mota, em contato com o JC, nesta quinta-feira (16), descartou qualquer aproximação com a tucana e adiantou que a legenda deve permanecer na Frente Popular de Pernambuco.

De acordo com Cirilo, vem sendo realizado um “debate antecipado”, o qual considera "pressão para ocupar espaço na gestão estadual", visto que uma ala do partido tem defendido que o PT deixe a oposição ao governo e migre para a base. Segundo o presidente do PT no Recife, a manutenção do partido na oposição é a “decisão que está valendo”.

“A decisão tirada pelo diretório, que está valendo, é que o PT faz parte do campo de oposição ao governo de Raquel, que ainda está no PSDB e isso é o que vale. Eu acho que isso é uma forma de tentar pressionar para debater essa discussão, de posicionamento da bancada do PT, do partido em relação à questão da oposição”, afirmou.

Perguntado sobre uma eventual filiação de Raquel ao PT, Cirilo ironizou, afirmando que as chances são as mesmas de que o ex-presidente Jair Bolsonaro compareça à posse do presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

“Essa questão da filiação, é a mesma chance que Bolsonaro tem para ir para a posse de Trump”, ironizou.

De acordo com publicação do Jornal O Globo, o ministro Rui Costa é um dos defensores da ideia de uma candidatura de Raquel pelo PT. Para Cirilo, Rui “não fala pelo PT” e que, se for para falar do partido, teria que se referir ao PT da Bahia.

“Rui Costa, ele é governo, ele não fala pelo PT. Quem fala pelo PT é a direção do PT estadual, a direção do PT nacional. O papel de Rui Costa, se ele for falar do PT, ele tem que falar do PT da Bahia. Lá ele apita”, disse.

Cirilo também afirmou que não há dúvida de que o PT vá continuar na Frente Popular de Pernambuco, destacando a ida de João Campos, prefeito do Recife, para a presidência nacional do PSB.

“Olha, uma coisa que eu posso prever, é que o PT continua na frente popular. João Campos vai ser presidente nacional do PSB, o vice hoje de Lula é Alckmin do PSB, Qual a dúvida que se resta pra dizer que a gente está na frente popular de Pernambuco junto com o PSB? Nenhuma”, concluiu.

Entre os defensores de uma aproximação do PT com a governadora Raquel Lyra é o deputado estadual e ex-prefeito do Recife João Paulo (PT), que também chegou a sugerir uma candidatura de Raquel pelo partido.

"Nesse sentido não há nenhum compromisso do partido com candidatura. Até porque a governadora pode ser, dependendo da conjuntura, a candidata do PT. Ela pode estar na base do PT. São questões que nós vamos ter condição de tratar em 2026”, disse.