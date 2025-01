Carro Arretado: "Um bom político faz o dever de casa", diz João Campos ao programa da TV Jornal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Prefeito do Recife refletiu sobre política, vida pessoal e desafios da gestão em entrevista descontraída que vai ao ar no próximo domingo (21)

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), é o convidado do quadro "De Carona no Carro Arretado", exibido no programa Carro Arretado do próximo domingo (21), na TV Jornal, a partir das 10h. Durante um passeio pelas ruas da capital pernambucana em um Fiat 500 conversível, o gestor participou de um bate-papo descontraído com o apresentador Sílvio Menezes, que também contou com a presença do chefe de gabinete de imprensa do Recife, Gilberto Prazeres.

“Conversamos por uma hora e o prefeito João Campos respondeu a tudo. Neste domingo vamos exibir na TV a primeira parte da entrevista. Na próxima semana, levaremos ao ar a segunda parte da conversa. Mas, durante esta semana, vamos liberar spoiler do nosso bate-papo nas redes sociais do Sistema Jornal do Commercio”, explicou Sílvio Menezes.

A conversa abordou uma ampla gama de temas, como desafios políticos, planos para o futuro do Recife, detalhes sobre sua vida pessoal e a relação com a deputada federal Tábata Amaral (PSB-SP). Mostrando-se à vontade, João Campos compartilhou sua visão sobre a política e revelou como o ambiente familiar influenciou sua trajetória pública.

"Eu nasci em um ambiente que respirava política, que vivia política. [...] A política tem uma missão a cumprir. Você imagina assim: se você vai fazer uma cirurgia na cabeça, você quer um grande neurocirurgião. Se você vai participar de uma trilha, você quer um guia que entenda daquela trilha. Então na política, se você tem um desafio para ser resolvido, se quer uma boa gestão a ser construída, você também precisa de alguém que faça esse dever de casa, que cumpra com essa tarefa", afirmou.

Além da reflexão sobre gestão e governança, João Campos também falou de sua paixão por automóveis. Durante o percurso, ele assumiu o volante do Fiat 500, carro pelo qual revelou ter um grande apreço.

"De Carona no Carro Arretado"

O quadro, já consolidado como uma das atrações de maior sucesso do programa, é conhecido por seu formato inovador. A proposta é transformar entrevistas em conversas leves e autênticas, realizadas dentro de um Fiat 500 enquanto os convidados compartilham histórias e opiniões.

“O nosso formato é único. Nosso critério é que o convidado tenha boas histórias pra contar. É uma espécie de podcast automotivo. Só que, no lugar de ser num estúdio, o bate-papo acontece durante um passeio de carro”, explica o apresentador Sílvio Menezes.

O programa, que já recebeu nomes como o técnico de futebol Givanildo Oliveira e o humorista Jason Wallace Cinderela, exibirá a primeira parte da entrevista neste domingo, com a sequência programada para o próximo final de semana.