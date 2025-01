João Campos anuncia recesso e Victor Marques assume a Prefeitura do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Segundo João, Victor vai ficar gerenciando as atividades da prefeitura e todas as ações do município; confira

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), anunciou que vai tirar um breve recesso para dar uma "recarregada na bateria", segundo ele. O vice-prefeito da cidade, Victor Marques (PCdoB), irá assumir as atividades nesse período.

No post, João ressalta que Victor comandará o Executivo municipal, atuando nas ações e atividades da prefeitura.

"Tenho certeza que ele vai pegar no serviço pra gente seguir com todas as entregas pros recifenses", afirmou o pessebista.

Com esse anúncio, será a primeira vez, após as eleições, que Marques comandará interinamente a Prefeitura do Recife. Além de ocupar o cargo de vice-prefeito, Victor foi nomeado para assumir a Secretaria de Infraestrutura, pasta com bastante peso nas ações estratégicas do Recife e responsável pela entrega de diversas obras do município.

