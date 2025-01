TJPE define lista tríplice para desembargador eleitoral do TRE-PE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após definição da lista tríplice, TRE-PE enviará as indicações ao TSE, por onde o presidente Lula (PT) decidirá o ocupante do cargo

O Pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) elegeu, na manhã desta segunda-feira (27), a lista tríplice para o cargo de desembargador eleitoral efetivo da classe de advogados. A escolha ocorreu devido ao término do segundo biênio do jurista Rodrigo Cahu Beltrão, em dezembro de 2024.

Os mais votados foram Ernani Varjal Medicis Pinto, com 48 votos; Marcelo Labanca Corrêa de Araújo, com 40 votos; e José Nelson Vilela Barbosa Filho, com 30 votos. Também receberam votos Fabiana Leite Domingues da Silva (15), Rodolfo Ferreira Cavalcanti de Albuquerque (13) e Vamário Wanderley de Souza (5). Isaque Pedro Santana não obteve votos.

A votação foi realizada de forma secreta, com desembargadores presentes no Pleno utilizando cédulas e os que participaram virtualmente votando pelo sistema Electio.

A lista tríplice será enviada ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), que a encaminhará ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília. Caberá ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a escolha final do nome que ocupará o cargo.

