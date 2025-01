Raquel Lyra nomeia 22 ex-prefeitos para cargos comissionados; veja lista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) nomeou 22 ex-prefeitos de Pernambuco para cargos comissionados e funções gratificadas de assessoria especial na Secretaria da Casa Civil. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 29.

OS ex-prefeitos deixaram os cargos executivos no dia 31 dezembro, devido ao início das novas gestões municipais neste ano. As escolhas da governadora abrangem nomes de todas as regiões de Pernambuco.

Ex-prefeitos nomeados

Da Região Metropolitana do Recife, foram nomeados o ex-prefeito de Olinda, Professor Lupércio (PSD), a ex-prefeita de Camaragibe, Nadegi Queiroz (Republicanos), e a ex-prefeita de Ipojuca, Célia Sales (PTB).

Exceto Célia, os outros dois políticos tiveram sucessores eleitos em seus municípios nas eleições do ano passado com o apoio de Raquel Lyra.

Foram nomeados também ex-gestores de municípios da Zona da Mata, Agreste e Sertão do estado.

Confira a lista completa:

Região Metropolitana



Professor Lupércio (PSD) – Ex-prefeito de Olinda

Nadegi Queiroz (Republicanos) – Ex-prefeita de Camaragibe

Célia Sales (PTB) – Ex-prefeita de Ipojuca



Zona da Mata



Xisto Freitas – Ex-prefeito de Aliança

Judite Botafogo (PSDB) – Ex-prefeita de Lagoa do Carro



Agreste



Giorge Bezerra (PSD) – Ex-prefeito de Camocim de São Félix

Luiz Aroldo (PT) – Ex-prefeito de Águas Belas

Zé Maria – Ex-prefeito de Cupira

Uilas Leal (PSB) – Ex-prefeito de Alagoinha



Sertão



Raimundo Pimentel – Ex-prefeito de Araripina

Raimundinho Saraiva – Ex-prefeito de Exu

Manuca – Ex-prefeito de Custódia

Rafael Cavalcanti (PSB) – Ex-prefeito de Afrânio

