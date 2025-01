Raquel Lyra entra com gosto no jogo político e se encontra com Miguel Coelho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora Raquel Lyra não tem escondido dos aliados mais próximos que conseguiu organizar as finanças do estado e agora vai se dedicar também à política.

O que nem essas pessoas mais próximas esperavam era que ela iria tão longe ao ponto de, na semana passada, ter se encontrado com o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, do qual estava afastada desde a sua posse, quando não o considerou na formação da sua equipe de Governo.

Essa atitude causou mal-estar na época com a família Coelho que lhe declarou apoio logo depois de fechadas as urnas do primeiro turno, quando ela ganhou o direito a disputar o segundo turno com Marília Arraes.

Três fontes confirmaram a este blog que o encontro existiu, mas não sabem o teor. Ontem procuramos Miguel Coelho pelo telefone, mas ele não retornou a ligação. Um assessor seu afirmou depois que o mesmo negou ter conversado com Raquel.

De qualquer forma, o encontro fez crescer dentro e fora do Governo especulações sobre a possibilidade de um reatamento político entre os dois. Antes da eleição de 2022 eles conversaram várias vezes e Raquel chegou a convidar Miguel para ser candidato ao Senado na sua chapa, mas ele não concordou.

Como tem algumas secretárias vagas e outras que pretende disponibilizar para esta nova fase de sua administração, Raquel poderia oferecer a Miguel, segundo comentários de bastidores na Assembleia, alguma secretaria da área econômica, se o seu desejo for mesmo reatar o relacionamento.

De qualquer forma, ela vem há tempos interessada em conquistar o apoio do União Brasil, o mesmo partido de Miguel, que tem hoje um pé na Prefeitura do Recife e outro no Palácio das Princesas.

O Governo já tem o apoio do deputado federal Mendonça Filho e dos estaduais Romero Sales, Socorro Pimentel e Edson Vieira. Os outros são Antonio Coelho e Romero Albuquerque. Este último, antes arredio, tem mostrado interesse em aproximação.

Andreza manda recado

Percebe-se agora que o “namoro” do deputado estadual Romero Albuquerque com o Governo do Estado pode dar frutos.

A esposa dele, Andreza Albuquerque, que é vereadora e foi nomeada secretária do Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais da Prefeitura do Recife, enviou ofício ao prefeito João Campos, no último dia 14, acusando a falta de médicos veterinários e medicamentos no Hospital Veterinário do Recife.

O texto foi publicado pelo Blog de Jamildo e pode ser uma peça importante nas mãos da oposição.

Raquel age na Educação

A decisão da governadora Raquel Lyra de nomear dois especialistas em educação, um deles, o professor Paulo Dutra, doutor pela UFPE, como secretários executivos da pasta, demonstra que ou ela vai manter o atual interino, Gilson Filho, ou nomear um político que precise de uma boa base técnica na área para não ter dificuldades de cuidar da pasta com o boi andando.

Afinal, já passaram pela educação dois secretários e isso é muito em uma área tão sensível e importante para qualquer governador.

Bloquinho e blocão

Interessado em ter a presidência das três principais comissões da Assembleia, o Governo do Estado está armado até os dentes. A decisão de tirar o PP do Blocão Governista para um Bloquinho foi confirmada com o Palácio. Tem o objetivo de fazer com que o partido, que tem 8 deputados e vai ganhar mais três, conquiste duas vagas nas comissões mais importantes que são Justiça, Finanças e Administração.