TJPE realiza posse solene de desembargadora e desembagadores

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) realizou, na manhã desta quinta-feira (30), a posse solene e festiva da desembargadora Valéria Bezerra Pereira Wanderley e dos desembargadores Luciano Castro Campos, Paulo Roberto Alves da Silva, André Vicente Pires Rosa, José Severino Barbosa e Marcos Antônio Matos de Carvalho. A solenidade aconteceu no Palácio da Justiça, no Recife, e foi prestigiada por familiares, amigos e autoridades.

CERIMÔNIA DE POSSE

O início da cerimônia foi marcado pela leitura do juramento regimental, realizada pelo desembargador Marcos Carvalho. Depois, o desembargador Stênio Neiva ficou encarregado de saudar os novos colegas de Corte.

A desembargadora Valéria Wanderley discursou em nome dos empossados, ressaltando suas conquistas pessoais, profissionais e familiares e trazendo também um pouco de suas histórias e sentimentos acerca da ocupação.

Ela também apontou a responsabilidade dos desembargadores, principalmente diante do momento de inovação tecnológica: “Nos encontramos em um momento de inovações tecnológicas que visam agilizar a tramitação de processos judiciais. Entre elas, o principal destaque é a inteligência artificial e, com ela, todos os desafios de tão importante transformação. Estamos preparados para incorporar essa novidade e extraindo todas as vantagens desse sistema que muito pode auxiliar o Poder Judiciário se utilizado com critério e segurança, tendo sempre em conta os princípios éticos, jurídicos e constitucionais”.

FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA EM PERNAMBUCO

O presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, agradeceu aos desembargadores e desembargadora e acrescentou dizendo que o trabalho realizado por eles fortalece todas as esferas de Pernambuco interinstitucionalmente: “Vivenciamos um tempo de união na magistratura e também de independência e cooperação institucional, que muito tem contribuído para a ampliação e eficiência, que tem propiciado tornar Pernambuco um porto seguro para investimento e para todos os que moram aqui”, comenta.

Além dos demais desembargadores e convidados, estiveram presentes também: a procuradora-geral de Pernambuco, Bianca Teixeira; o procurador-geral do Recife, Pedro Pontes; o presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco (Amepe), Leonardo Asfora; o defensor-geral, Henrique Seixas; o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Valdecir Pascoal; o procurador-geral do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), José Paulo Xavier; e o deputado estadual Mário Ricardo. A cerimônia também contou com a presença da Orquestra Criança Cidadã.