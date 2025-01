Encontro da governadora Raquel Lyra com Miguel Coelho foi no Palácio das Princesas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Através de confidência de uma importante liderança partidária nacional, O Blog Dellas confirmou que a governadora Raquel Lyra (PSDB) encontrou-se com o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (União), no Palácio do Campo das Princesas, por uma hora e meia, e que os dois continuam em contato, discutindo um reatamento político.

O blogdellas informou, com exclusividade, esta semana, a reaproximação entre os dois, que não desmentiram a informação. A mesma fonte destacou que os entendimentos de Raquel com Miguel visam a eleição de 2026 e tem base em detalhes concretos como a possibilidade do ex-prefeito assumir uma secretaria estadual na reforma na equipe que a governadora vai fazer.

MIGUEL NO GOVERNO

Esta semana o ex-prefeito viajou para a Alemanha para participar de uma feira internacional voltada para a produção e comercialização de frutas, fontes principais da geração de riquezas no Vale do São Francisco. Miguel teria interesse na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e, coincidentemente, esta semana o atual secretário Guilherme Cavalcanti informou a amigos do Grupo Atitude, do qual faz parte, que estaria saindo da secretaria e voltando para a iniciativa privada.