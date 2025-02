Vamos fazer uma nova reunião de líderes na quarta-feira (5), informou Motta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que haverá uma nova reunião de líderes na quarta-feira, 5, para definir a pauta da próxima semana e os procedimentos a serem adotados no funcionamento do plenário e das comissões.

As declarações ocorreram na noite desta segunda-feira, 3, após Motta ter realizado uma reunião com o colégio de líderes da Câmara. O deputado não disse à imprensa quais projetos entrarão na pauta desta semana no plenário, mas afirmou que serão poucos.

"É uma pauta tranquila, de acordo, esta semana. Vamos fazer uma nova reunião de líderes na quarta para definir a pauta da próxima semana e também alguns procedimentos de funcionamento da Casa", declarou.

Motta acrescentou: "Esta semana apenas poucos projetos entrarão, também alguns acordos internacionais, para que o colégio de líderes possa se estabelecer e, a partir daí, colocarmos em prática aquilo que nós prometemos, que é a previsibilidade".

Segundo ele, não houve discussões sobre o projeto que concede anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Também não houve decisões sobre a divisão das presidências das comissões temáticas, afirmou.

O deputado paraibano participou nesta segunda da sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos no Congresso Nacional. Ao longo do dia, também esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Após a reunião de líderes, Motta se encaminhou para a cerimônia de abertura dos trabalhos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).