Ex-prefeito do Recife, João Paulo critica atuação da gestão João Campos nos "dias de fortes chuvas"

Em meio às fortes chuvas e primeiros registros de mortes, o deputado estadual João Paulo (PT) usou as redes sociais para fazer críticas à gestão da Prefeitura do Recife, comandada por João Campos (PSB). E cobrou "ações efetivas para preservar a vida das pessoas".

"Acordamos com a triste notícia das mortes de dona Conceição e Nicole, mãe e filha, por deslizamento de terra, no bairro de Passarinho. De ontem pra hoje, 4 pessoas perderam a vida no Recife em decorrência da falta de planejamento para os dias de fortes chuvas. Foram óbitos na Zona Norte, Oeste e Centro, ou seja, falta trabalho concreto por todo canto", declarou, em publicação nesta quinta-feira (6).

João Paulo, que foi prefeito do Recife entre 2001 e 2008, foi reconhecido pelos investimentos nas áreas de morros para evitar os deslizamentos e mortes tão comuns nesse período de chuvas na capital pernambucana.

Cada vez mais próximo da governadora Raquel Lyra (PSDB), João Paulo direcionou às críticas à Prefeitura atualmente sob comando de João Campos (PSB), cujo partido mantém aliança com o PT.

Na quarta-feira, em outra publicação, João Paulo havia cobrado "planejamento urbano" para proteger as áreas mais vulneráveis.

"Mais um dia de caos no Recife. Alagamentos, medo e insegurança por todo lado. Já passou da hora da prefeitura realizar ações concretas para reduzir os impactos das chuvas. É urgente realizar um planejamento urbano eficaz e inverter as prioridades de investimentos para proteger as áreas mais vulneráveis da cidade", disse.

PREFEITURA DIZ QUE MANTÉM FORÇA-TAREFA NAS RUAS

Em texto enviado à imprensa na quarta-feira, a Prefeitura do Recife disse que, em 24 horas, o acumulado de precipitação chegou a quase 200 mm, configurando a maior chuva já registrada no mês de fevereiro em toda a história da capital pernambucana.

Afirmou ainda que a saturação do solo segue como um fator de risco, principalmente para áreas de morro e encostas, aumentando a possibilidade de deslizamentos.

"A Prefeitura do Recife segue monitorando a situação e mobilizando todos os recursos necessários para garantir a segurança e o suporte à população", pontuou na nota oficial.

Secretário Executivo do Centro de Operações confirma mais uma morte em Jardim São Paulo, no Recife; veja no vídeo: