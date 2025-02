Especialista diz que João Campos enfrenta desafio com crescimento da oposição digital: "Não vai ter tranquilidade"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Estratégias de comunicação de opositores em ascensão na internet devem tornar o segundo mandato do prefeito do Recife mais desafiador

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), foi alvo de críticas na internet depois das chuvas intensas que causaram grandes transtornos e resultaram em sete mortes no Grande Recife, sendo cinco apenas na capital pernambucana, na última semana.

Campos ganhou destaque nacional pelas estratégias de comunicação digital adotadas em sua gestão, que o tornaram conhecido pelo público jovem e conquistaram altas taxas de engajamento nas redes sociais.

Entre as críticas recebidas pelo prefeito após as chuvas da última semana, estão acusações de que ele estaria mais preocupado em fazer “dancinhas de TikTok” do que em resolver os problemas da cidade, que historicamente sofre com adversidades em dias de chuva.

Para o especialista em mídias digitais Manoel Fernandes, o aumento das críticas recebidas pelo prefeito do Recife é, na verdade, impulsionado pela oposição, tanto local quanto nacional, tendo em vista a alta popularidade que João Campos possui, o que faz dele um forte adversário político.

“Ele foi muito atacado por grupos ligados à oposição e bolsonaristas", disse Fernandes, em entrevista ao programa Passando a Limpo desta terça-feira (11), na Rádio Jornal.

Nova oposição ativa nas redes sociais

O especialista chama a atenção para o fortalecimento da oposição local na internet, citando como exemplo o vereador Eduardo Moura, do partido NOVO, que vem crescendo por usar estratégias de comunicação dos bolsonaristas e caminha para ser o “Nikolas Ferreira do Recife”, segundo Fernandes.

“O vereador Eduardo Moura caminha para ser o Nikolas Ferreira do Recife, porque ele está copiando em alguns pontos o padrão de comunicação digital do prefeito”, diz.

Fernandes também cita os vereadores Thiago Medina e Gilson Filho, ambos do PL, como nomes “muito ativos” nas plataformas digitais, que representariam uma ameaça conjunta e articulada contra o prefeito no meio virtual.

“Esses nomes estão muito ativos e trabalhando numa estratégia colaborativa. Então, um fala, o outro repercute e vai dando amplitude para isso”, analisa.

Segundo mandato sem tranquilidade

Com uma oposição forte no meio digital, Fernandes acredita que o segundo mandato de João Campos não será de “tranquilidade” como o primeiro, quando o prefeito se estabeleceu como político carismático nas redes socais.

“O prefeito João Campos levou dois anos de preparação para ser o que ele era até hoje. Só a partir do segundo ano do mandato é que ele começou a ganhar a dimensão nacional que ele tem, de maneira muito bem posicionada”, relembra.

No novo cenário, no entanto, ele considera que o contexto é mais complexo devido à presença de uma “oposição estruturada dentro da internet”. “Ele está na vantagem por enquanto, mas não vai ter a tranquilidade, eu diria, do que teve em anos anteriores”, avalia.

O especialista ressalta, no entanto, que embora o meio digital seja importante para construir percepções na população, o que ganha uma eleição são os votos.

“Eu costumo dizer que a internet não ganha eleição, né? O que ganha eleição é voto. (...)

Mas a internet serve para construir percepções. Então, ter muito seguidor não significa nada. O que significa é como você articula todo o seu ecossistema de informação”, pontua Fernandes.

