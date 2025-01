Após mudanças na comunicação, Lula segue estilo João Campos em primeiros vídeos produzidos pela nova equipe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após pouco mais de uma semana da nova comunicação do governo Lula (PT), comandada pelo marqueteiro Sidônio Palmeira, a cara das redes sociais do petista revela uma aproximação com o estilo dinâmico e descontraído adotado pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Essa mudança vem após dois ex-integrantes da equipe de João assumirem cargos estratégicos em Brasília. Entre eles estão a nova secretária de Estratégias e Redes, Mariah Queiroz, e o marqueteiro Rafael Marroquim, que está atuando como conselheiro do Palácio do Planalto.

Uma nova cara

Em um dos vídeos publicados no perfil do presidente, ao lado do ministro dos Transportes, Renan Filho, Lula anuncia a assinatura da concessão da BR-381 em Minas Gerais. O petista mostrou-se mais descontraído, dinâmico e com uma linguagem mais popular. A publicação também conta com uma música de fundo. O vídeo já conta com mais de 2 milhões de visualizações.

Outro vídeo, que evidencia essa mudança, resgata algumas entregas de apartamentos do governo federal, com o presidente abrindo as portas junto com as famílias contempladas por programas sociais. Na legenda, o presidente questiona: "Tem coisa melhor que abrir portas e oportunidades para o povo brasileiro?".

"É uma alegria ver a felicidade estampada no rosto de quem realizou o sonho da casa própria", completa.

Essas publicações, com cortes rápidos, dinamismo nas falas e legendas chamativas, se aproximam do estilo adotado pelo prefeito do Recife, que tem tido destaque no meio político com a sua comunicação digital.

A tentativa de mudança presidencial na comunicação tem sido uma das estratégias para aproximar o eleitor das atividades e entregas do governo petista após a crise do Pix, uma verdadeira turbulência no início do terceiro ano do governo.

'Rede social gosta das coisas sujinhas', defende novo ministro

O novo ministro da Secom, Sidônio Palmeira, afirmou em reunião virtual com deputados e militantes petistas na noite, desta quinta-feira (23), que irá mudar a forma como Lula se comunica nas redes sociais.

"Vamos mudar formato de como presidente se comunica nas redes, ele tem um estilo, fala com facilidade e está com muita disposição de fazer diferente, querendo explicar, falar e fazer", disse.

Sidônio afirmou que o petista quer divulgar ações e que mostrar o que ele faz. "E para vocês [militantes e deputados] é importante engajar, curtir e compartilhar tudo quanto é mensagem do governo", pediu o marqueteiro.

O secretário defende uma abordagem mais 'solta' e 'simples' nas redes sociais de Lula, diferente do que estava sendo abordado antes, com posts mais formais e padronizados.

"Se fazer tudo pasteurizado, tudo igual, tudo montadinho, trabalhado, não dá. Rede social gosta das coisas sujinhas, sujinhas no bom sentido, aquele negócio mais soltinho, mais simples", comentou.

"É isso que precisa buscar, a beleza da militância de vocês, a beleza das pessoas mais simples do interior. É isso que faz com que a gente possa buscar engajamento", orientou o ministro em reunião com a militância esquerdista.

