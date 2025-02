Haddad teve e tem todo apoio de Lula e de ministros do Planalto para iniciativas, diz Rui Costa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira, 26, em entrevista à GloboNews, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conta com total respaldo do presidente Lula e dos ministros do Palácio do Planalto para todas as suas iniciativas.

"O ministro Haddad teve e tem todo o apoio do presidente da República, do Palácio, dos ministros do Palácio para todas as iniciativas que ele tomou. Em momento nenhum houve qualquer questionamento sobre sua condução", afirmou Costa, ao rechaçar especulações sobre desentendimentos internos.

O ministro também minimizou os rumores sobre uma possível crise na equipe econômica e reforçou que o trabalho de Haddad é reconhecido dentro do governo. "Ouvi dizer que falaram de Haddad em uma reunião; se discutiu comunicação. Antes de sair qualquer medida, tem que ter comunicação do governo", disse Costa, negando qualquer atrito em relação ao titular da Fazenda.

Costa destacou ainda que as medidas econômicas adotadas pelo governo visam estruturar a economia sem comprometer a responsabilidade fiscal. "O governo Lula está focado em garantir um crescimento sustentável, e Haddad tem um papel fundamental nesse processo", afirmou.

Sobre o crédito consignado, o ministro revelou que o presidente Lula quer lançar crédito o modelo do consignado em março.

Exploração de petróleo

Rui Costa ainda afirmou que a exploração de petróleo na Margem Equatorial é essencial para o desenvolvimento econômico do Brasil. Ele afirmou que tem tido um diálogo intenso com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que se posiciona contra a exploração na região.

"Nós somos a favor sim de explorar. O problema do petróleo não é exploração, é o consumo. Como o mundo ainda consome combustível fóssil, não faz sentido o Brasil abrir mão de uma riqueza que pode financiar a transição energética e reduzir a pobreza no país", afirmou Costa.

O ministro também criticou a resistência ao avanço das pesquisas sobre a viabilidade da exploração na região. "É exploração, não é pesquisa de petróleo do mar, distante da terra, no país vizinho separado por uma linha imaginária de onde nós queremos pesquisar, ficando apenas 50 km. Se já há exploração do outro lado da fronteira, por que o Brasil não pode não pode pesquisar?", questionou.

Sobre Marina Silva, Costa afirmou que há diálogo constante com a ministra, mas ressaltou que o governo precisa equilibrar as demandas ambientais e econômicas.

"Nós estamos dialogando de forma intensa com a ministra Marina, buscando ver com ela projetos ambientais sustentáveis. Agora, temos que equilibrar o desenvolvimento com o meio ambiente", disse.

Ele também destacou que o Brasil tem feito avanços na preservação ambiental. "Preservação da floresta das últimas décadas reduziu drasticamente o desmatamento. Estamos tomando medidas protetivas do meio ambiente. Agora, precisamos modernizar a legislação e coordenar as medidas de fiscalização e monitoramento", afirmou.

