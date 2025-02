Mesmo com alta reprovação, Lula é o favorito para 2026 entre pernambucanos, indica Quaest

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Embora tenha registrado uma alta reprovação entre os eleitores de Pernambuco, o presidente Lula (PT) ainda é o candidato favorito entre os pernambucanos para as eleições presidenciais de 2026. É o que indica a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (26).

Lula foi reprovado por 50% dos eleitores e teve 49% de índice positivo. Essa foi a primeira vez no registro histórico do instituto em que a reprovação do presidente superou a aprovação.



Apesar disso, Lula venceria todos os candidatos indicados na pesquisa como adversários em hipotéticos cenários de segundo turno no pleito do que vem.

Contra Bolsonaro, que está inelegível, Lula venceria por 57% contra 31% em Pernambuco — uma diferença de 26% entre os candidatos.

O segundo cenário menos favorável para Lula seria contra o cantor Gusttavo Lima, que teve 28% de intenção de voto entre os pernambucanos, contra 57% do petista. Ainda assim, o presidente mantém o favoritismo com ampla vantagem.

Os cenários também são positivos para o petista em disputas contra o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), o influenciador Pablo Marçal (PRTB), além dos governadores de Minas Gerais e Goiás, Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil).

Michelle como melhor opção na direita



A pesquisa também perguntou quem seria o candidato mais forte para bater de frente contra Lula em 2026 num cenário sem Jair Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro apareceu como a melhor opção, na opinião dos eleitores pernambucanos, com 25% dos votos.

Na sequência, apareceram Pablo Marçal (14%), Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 12%, e a atual ministra do Planejamento e Orçamento do governo Lula, Simone Tebet (MDB), que somou 11%.

Os governadores Ratinho Júnior (PSD), Romeu Zema e Ronaldo Caiado apareceram no fim da fila, com 4%, 2% e 2%, respectivamente.

A pesquisa Quaest foi realizada presencialmente entre os dias 19 e 23 de fevereiro e entrevistou 1.104 eleitores em 52 municípios pernambucanos. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.



