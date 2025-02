Quaest: principais preocupações dos pernambucanos são violência, saúde e desemprego

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (26), que mostrou a reprovação do presidente Lula disparando em Pernambuco, também indicou que as principais preocupações dos pernambucanos são a violência (32%), a saúde (25%) e o desemprego (11%).

Outros segmentos de gestão, como educação, infraestrutura, enchentes e pobreza, também foram citados na pesquisa, mas apareceram com menor índice de preocupação entre os eleitores do estado, com 3% cada.



A alta do preço dos alimentos também foi percebida pela grande maioria dos pernambucanos. De acordo com a pesquisa, 92% dos entrevistados afirmaram que os produtos de mercado ficaram mais caros no último mês.



A maioria (63%) também relatou ficou mais difícil conseguir um emprego em Pernambuco nos últimos 12 meses.

Em relação à economia de maneira geral, 51% dos pernambucanos afirmaram que o cenário piorou no país no último ano. Esse índice de piora subiu 24 pontos em relação a julho do ano passado.

Outros 55% dos eleitores do estado apontaram que o Brasil está indo na direção errada sob gestão do atual presidente.

A pesquisa Quaest foi realizada presencialmente entre os dias 19 e 23 de fevereiro e entrevistou 1.104 eleitores em 52 municípios pernambucanos. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Presidente deve mudar a rota

A maioria dos pernambucanos também disse, na pesquisa, que o presidente não está dando olhar suficiente ao seu estado natal. 46% afirmaram que Lula dá pouca atenção a Pernambuco e outros 19%, nenhuma atenção.



Na visão de 78% dos entrevistados, Lula deve fazer nos próximos dois anos um governo diferente do que tem feito até agora.