Humberto Costa ganha força para assumir a presidência interina do PT

O senador pernambucano e vice-presidente do Partido dos Trabalhadores Humberto Costa é o favorito para assumir a presidência da legenda em um mandato tampão, que deve durar até o mês de julho, quando haverá novas eleições definitivas.

O posto ficou em aberto após a atual presidente da sigla, deputada Gleisi Hoffmann, ser convocada pelo presidente Lula para assumir a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), substituindo Alexandre Padilha, que foi para a Saúde.

Lideranças da corrente Construindo um Novo Brasil, majoritária dentro do PT, planejam indicar Humberto e buscam apoio entre as outras tendências petistas para alçá-lo.

A escolha do novo presidente ocorrerá em uma reunião marcada para a próxima sexta-feira (7). Uma votação deve ser realizada, mas a ideia é de que haja consenso entre os votantes.

Outro nome cotado para a vaga interina é o deputado federal José Guimarães, que também é vice-presidente da legenda e atualmente ocupa o posto líder do governo na Câmara. Ele também integra a corrente Construindo um Novo Brasil.

Guimarães é o nome preferido pelo presidente Lula, uma vez que, assumindo a direção do PT, teria que deixar a liderança do governo na Casa Baixa, abrindo espaço para o presidente indicar alguém do Centrão, especificamente do MDB, para a posição. Essa seria uma forma de compensar o Centrão após a escolha de Gleisi para a SRI.

A citação do nome de Guimarães em mensagens num suposto esquema de desvio de emendas no Ceará, porém, fez o parlamentar perder força.

Humberto e Guimarães possuem relação próxima e deixaram claro que não têm a intenção de transformar a escolha numa disputa interna do partido, já tendo declarado que a seleção corre de forma amigável. O PT também tenta evitar que a concorrência gere desgaste.

O mandato tampão do novo presidente do PT durará até o dia 6 de julho, quando o partido realizará eleições definitivas.

Quem assumir a interinidade poderá se fortalecer no posto e ser o nome escolhido pela corrente a sucessor natural de Gleisi nas eleições de julho.

Edinho de fora

Outro nome que chegou a ser cogitado foi o do ex-prefeito de Araraquara, em São Paulo, Edinho Gomes, mas ele não pode assumir a presidência agora pois não faz parte do Diretório Nacional.

O ex-ministro de Dilma chegou a ser um dos nomes mais cotados para as eleições definitivas do meio do ano, mas veio perdendo força depois de não conseguir eleger sua sucessora na cidade no pleito de 2024.

Edinho também encontra resistências dentro da corrente Construindo um Novo Brasil, ainda que tenha apoio do presidente Lula e de caciques nacionais da sigla, que buscam reconstruir a imagem do partido no Sudeste e reaproximar o partido dos eleitores da região.

Gleisi Hoffmann, porém, já declarou ser favorável a um nome que seja do Nordeste, uma vez que o partido tem ampla representação na região, abrindo espaço para Humberto ou Guimarães.