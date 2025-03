Raquel Lyra tem reunião com prefeitos da RMR e inicia discussão metropolitana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reativação do Conselho Metropolitano aguarda resolução de burocracias; Prefeitos apresentaram demandas e já contam com calendário de novas reuniões

A governadora Raquel Lyra (PSD) recebeu 12 prefeitos da Região Metropolitana do Recife (RMR) para reunião no Palácio do Campo das Princesas, nesta terça-feira (11), onde deu início às discussões de ações integradas entre as prefeituras da RMR.

Antes tratada como uma reunião de reativação do Conselho Metropolitano, o encontro da governadora com os prefeitos se tornou uma reunião de governança entre o Estado e os municípios da RMR. A reativação do Conselho ainda aguarda a resolução de questões burocráticas.

Prefeitos presentes na reunião

João Campos (PSB) - Recife;

Mirella Almeida (PSD) - Olinda;

Mano Medeiros (PL) - Jaboatão dos Guararapes;

Flávio Gadelha (PSB) - Abreu e Lima;

Edmilson Cupertino (PP) - Moreno;

Jogli Uchôa (PSD) - Araçoiaba;

Professora Elcione (PSDB) - Igarassu;

Ramos Santana (PSDB) - Paulista;

Júnior de Irmã Teca (PSDB) - Itapissuma;

Paulo Galvão (PSDB) - Itamaracá;

Carlos Santana (Republicanos) - Ipojuca;

Lucca Labanca (PSB) - vice-prefeito de São Lourenço da Mata.

Na reunião, Raquel apresentou uma estratégia de governança compartilhada entre os municípios da RMR, apresentando eixos prioritários e um percurso histórico da discussão metropolitana em Pernambuco. A governadora também apresentou uma proposta, aceita por unanimidade pelos gestores presentes, de um calendário de reuniões.

A pauta da reunião contemplou questões prioritárias como segurança pública, mobilidade urbana, saneamento, habitação e saúde.

Eixos prioritários:

01: Habitação de interesse social, creches, contenção de morros e encostas, Cuida PE;

02: Saneamento, contenção do avanço do mar, Defesa Civil, infraestrutura hídrica e sanitária;

03: Segurança pública, vacinação, assistência social, rede de saúde;

04: Mobilidade, rodovias, vias urbanas, requalificação urbana, captação de recursos;

05: Portos do Recife e Suape; Desenvolvimento econômico, Emprego e renda.

Integração

Durante a reunião, a governadora reafirmou a importância da colaboração entre os gestores municipais para enfrentar desafios comuns na RMR, destacando temas como vacinação, mortalidade materno-infantil e saúde entre as questões que podem ser tratadas de forma integrada, para além de segurança pública e mobilidade, temas comumente abordados na discussão metropolitana.

“Falamos de Recife, mas essa realidade não se limita à capital. Questões ambientais, saúde integrada, mortalidade materno-infantil, vacinação e segurança pública precisam ser tratadas de forma conjunta”, afirmou Raquel Lyra.

A governança metropolitana foi um dos pontos centrais do debate. Segundo a governadora, a mobilidade entre as cidades torna a RMR uma “grande cidade complexa”, o que exige estratégias conjuntas.

“Não conseguiremos resolver nossos problemas sozinhos. Precisamos compartilhar diagnósticos, desafios e, acima de tudo, soluções”, reforçou.

A necessidade de colaboração entre os municípios foi reforçada pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), que lembrou que os problemas dos municípios são parecidos e ultrapassam os limites territoriais.

“É um momento importante poder discutir com as cidades metropolitanas, com a presença do governo do estado. Problemas e desafios são muito parecidos nas cidades, e alguns transpassam os limites municipais. Recife se colocou à disposição, já temos quatro reuniões agendadas para a próxima semana entre as equipes técnicas. Nossa equipe estará participando”, afirmou.

Prefeito do Recife, João Campos (PSB) colocou a Prefeitura do Recife à disposição para tratar de questões de áreas limítrofes - Jailton Jr/JC Imagem

João destacou que já existe um diálogo com o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros (PL), para tratar de questões nas áreas limítrofes entre as duas cidades, ilustrando dificuldades para serviços como iluminação e coleta de lixo nessas regiões.



“Temos um desafio de área limítrofe, onde serviços como iluminação e coleta de lixo, por exemplo, ficam na dúvida entre Jaboatão e Recife. Esse é um tema que estamos tratando com o prefeito Mano Medeiros para um alinhamento melhor nessas áreas”, disse.

Histórico e desafios

A RMR foi oficialmente criada em 1973, e desde então passou por diversas tentativas de fortalecimento da governança compartilhada. O Estatuto das Cidades (2001) e o Estatuto da Metrópole (2015) trouxeram diretrizes para a cooperação entre os municípios, mas, segundo a governadora, ainda há dificuldades na implementação de um sistema de gestão metropolitana eficiente. A mobilidade foi, mais uma vez, apontada como um dos grandes desafios da RMR.

"O fato é que a gente vive numa Região Metropolitana congestionada, onde as pessoas têm muita dificuldade de se deslocar", afirmou Raquel.

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, dá entrevista após reunião com prefeitos da RMR - Jailton Jr/JC Imagem

Outro tema abordado foi a necessidade de infraestrutura para lidar com os impactos das chuvas e mudanças climáticas. Raquel citou a vulnerabilidade da RMR diante dos efeitos das mudanças climáticas e do aquecimento global, destacando a "ocupação de maneira desordenada" da região ao longo da história.

“Os desastres causados pelas chuvas serão cada vez mais permanentes diante da mudança climática, do aquecimento global e de tudo que se propõe, ainda encontrando o nosso território, que é desafiador diante da ocupação de maneira desordenada ao longo da nossa história", complementou.

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, reforçou a importância de reuniões estruturadas para resolver questões comuns, citando a engorda da orla como questão de interesse de Olinda, Paulista, Recife, Jaboatão e Itamaracá.

“A gente achava que seria um encontro apenas para debater pontos focais, mas, na verdade, foi uma reunião de trabalho sistematizada, com próximas datas de alinhamento entre os municípios e o Estado. Isso mostra que vamos avançar em temas essenciais como a Engorda da Praia, um desafio comum entre Jaboatão, Recife, Olinda, Paulista e Itamaracá, além da gestão de resíduos e saúde”, afirmou.

Também citando o interesse nas obras de engorda da orla, o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, defendeu ações integradas para otimizar recursos.

“O processo de engorda da praia em Jaboatão já está avançando, mas sabemos que essa demanda se estende a outros municípios da RMR. Por que não realizar de forma conjunta, dividindo custos e contando com apoio do Estado e do governo federal? Isso fortaleceria nossa capacidade de execução e beneficiaria mais pessoas”, sugeriu.

Próximos passos

Na reunião, a governadora anunciou uma nova reunião com os prefeitos da Região Metropolitana do Recife para o dia 15 de maio. As reuniões acontecerão trimestralmente.

As prefeituras terão um prazo para entregar demandas formalizadas ao Executivo estadual, com reuniões agendadas para a próxima semana, a partir da próxima segunda-feira (17) até a quinta-feira (20), onde equipes técnicas do Governo do Estado e das prefeituras vão discutir as questões de cada município, projetos e investimentos.

Raquel Lyra enfatizou que os trabalhos serão contínuos e que o objetivo é consolidar um modelo de governança metropolitana efetivo.

“Cada prefeito tem a responsabilidade sobre seu território, mas há serviços que ultrapassam os limites municipais. Precisamos de uma governança metropolitana que atenda às necessidades da população de forma integrada”, concluiu a governadora.