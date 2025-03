João Campos vê "proposta acertada" de isenção do IR e acredita em compensação natural para municípios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prefeito do Recife manifestou apoio à isenção do IR, mas destacou que a compensação pode vir em movimento natural para os municípios

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), manifestou apoio à proposta apresentada pelo governo federal, que isenta de Imposto de Renda (IR) pessoas que ganham até R$ 5 mil. A medida vem sendo criticada por prefeitos por um possível impacto na arrecadação dos municípios.

Em fala após a cerimônia de posse da nova diretoria da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), nesta quarta-feira (19), no Recife, João destacou a importância de compensações para os municípios, que podem ser impactados pela mudança.

De acordo com o recifense, a proposta é acertada e beneficia diretamente a população. No entanto, João ressaltou a necessidade de diálogo e ajustes para garantir que os entes subnacionais não sejam prejudicados financeiramente.



“Essa conta, o governo federal tinha uma projeção inicial e, numa conta refinada, viu que esse valor é inclusive um pouco abaixo dos R$ 30 bilhões. É natural que qualquer medida que tenha impacto para os entes subnacionais tenha algum tipo de compensação”, explicou João Campos.

Ele citou a PEC 66, que trata das contribuições previdenciárias, como uma das pautas em discussão no âmbito municipalista, e destacou que o tema deve ganhar força durante a Marcha dos Municípios, evento que reúne mais de três mil prefeitos anualmente.

"Essas medidas compensatórias municipalistas são naturais de acontecerem e acredito que a iminência disso se dá na Marcha dos prefeitos. Então, você já tem um movimento anual consolidado, uma agenda que vai sendo construída para a marcha, mais de três mil municípios participam, então acredito que um primeiro cheiro de compensação deve haver na marcha", apontou.

João Campos também enfatizou a união dos gestores municipais em torno de medidas que beneficiem a população, destacando a importância dada pelos prefeitos e pela Amupe ao tema da isenção do IR, na cerimônia. O recifense afirmou que "certamente" a proposta terá apoio.

“Todo mundo aqui está unido em torno do povo. Essa medida é muito importante porque, para além da necessidade de rearranjo dos municípios, você tem um benefício direto para a população. Certamente, os prefeitos e governantes vão concordar com ela”, concluiu.

Ainda de acordo com João, a expectativa é que o tema ganhe destaque nas discussões da Marcha dos Municípios, onde os prefeitos buscarão garantir compensações e soluções para os desafios de arrecadação que podem surgir com a nova política de isenção do IR.