Haddad reage a "distorções" de suas falas e reforça apoio ao arcabouço fiscal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com informações de Estadão Conteúdo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que suas falas sobre o arcabouço fiscal, ditas em um evento do Valor Econômico na manhã desta segunda-feira (24), estão sendo distorcidas, sem especificar a quem se referia.

A acusação foi feita por meio do perfil do ministro na rede social X. No texto, Haddad reforça que gosta da arquitetura do arcabouço fiscal e se diz “confortável” com seus parâmetros atuais. Ele também afirmou que defende reforçar medidas adotadas no ano passado e o cumprimento das metas estabelecidas pelo governo.

No seminário realizado nesta segunda-feira pelo Valor Econômico, Haddad afirmou que os parâmetros da regra podem ser alterados quando houver maior estabilidade da dívida, inflação e juros, mas defendeu que a arquitetura da regra não seja alterada.

Leia Também Inflação pode surpreender positivamente este ano, diz Haddad

Haddad reforçou o compromisso com a meta do arcabouço, afirmando que ela poderia ser alterada, caso houvesse necessidade, o que não seria “pecado nenhum”.

"Nós vamos continuar perseguindo as metas que foram estabelecidas. Nós confiamos no desenho que foi feito em 2023. Podíamos ter que alterar, isso não teria sido pecado nenhum. O erro é não mudar quando você vê uma necessidade. Ninguém é teimoso diante de uma evidência", declarou.

O ministro defendeu o ambiente criado pelo governo, que, segundo o ministro, tem rendido bons resultados, que favorecem o cumprimento da meta. No entanto, ele observou a necessidade de harmonia entre os Poderes para que os resultados sejam atingidos.

“Não vai ser um ministério que vai salvar o País. Isso é uma harmonia entre os Três Poderes. Nós dependemos muito do Legislativo para continuar perseguindo essas metas", declarou.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC