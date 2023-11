ENQUETE A FAZENDA 15 UOL ATUALIZADA AGORA: porcentagem revela QUEM É O FAVORITO PARA GANHAR A FAZENDA 15 após SAÍDA DE JENNY MIRANDA; veja parcial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Faltando praticamente pouco mais de 30 dias para o fim de A Fazenda 15, e depois da última roça que eliminou Jenny Miranda, restam agora 15 participantes na Fazenda 15.

Muito anda se especulando sobre quem é o favorito para ganhar A Fazenda 15, até agora a web parece não ter uma escolha unânime, mas alguns roceiros estão se destacando nas enquetes UOL e NE10.

As enquetes UOL e NE10 apontam que três jogadores diferentes vêm ganhando o favoritismo do público para serem os possíveis milionários. Saiba a seguir quem é o favorito do público para ganhar A Fazenda 15.

ENQUETE A FAZENDA UOL FAVORITO/ QUEM É O FAVORITO PARA GANHAR A FAZENDA 15?



Cezar Black e Jaquelline Grohalski, estão conquistando o público e aparecem na frente como favoritos para ganhar A Fazenda 15.

Às 11:30h desta terça-feira (07), a parcial da enquete UOL A Fazenda 15 aponta que os grandes favoritos para ganhar A Fazenda está entre Cezar Black e Jaquelline Grohalski.

A enquete UOL já conta com mais de 49.899 votos, e Cezar Black está na frente de quem é o favorito para ganhar A Fazenda 15.

Já na enquete do NE10, o resultado é diferente, onde André Gonçalves é o predileto do público para quem ganha A Fazenda 15.

COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA FAZENDA 15?

Saiba como está a votação da Fazenda 15 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL A FAZENDA 15

Cezar Black - 22,37%;

Jaquelline Grohalski - 17,42%;

Nadja Pessoa - 15,23%.



ENQUETE NE10 A FAZENDA 15

André Gonçalves - 47,37%;



Lucas Souza - 34,21%;



Jaquelline Grohalski - 13,16%.

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da Record.