Vagas de emprego no Porto Digital: empresas embarcadas abrem oportunidades na área de tecnologia

Confira todas as vagas de emprego disponíveis no ecossistema do Porto Digital no mês de novembro

Em novembro, vagas de emprego estão abertas nas empresas embarcadas do Porto Digital, com diversos cargos no setor de tecnologia.

Neurotech, Avantia, Pitang e Liferay são as empresas que buscam contratar profissionais nas áreas de sistemas, dados, produtos digitais, eletricista e muito mais.

Vagas de emprego

Neurotech



A Neurotech, empresa da B3, é pioneira na criação de soluções avançadas de Inteligência Artificial, Machine Learning e Big Data. Essa empresa conta com mais de 1.000 soluções nos segmentos de crédito, varejo, mercado financeiro e seguros.

As vagas de emprego na Neurotech são:

Pessoa Analista de Sistemas I

Pessoa Analista de Sistemas III

Pessoa Head de Crédito



Pessoa Especialista de Produtos Digitais

Pessoa Cientista de Dados III

Pessoa Especialista de Produtos Digitais (Foco de atuação Operadoras de Saúde)

A maior parte das vagas de emprego é no formato híbrido, além de ter oportunidade em São Paulo. As vagas estão disponíveis no site: neurotech.jobs.recrut.ai/#openings.

Liferay

A Liferay é uma empresa que cria soluções digitais, como portais de autoatendimento para clientes, soluções para commerce B2B e mordenas intranets para setores de manufatura, energia e serviços financeiros.

Os cargos disponíveis na unidade do Recife são:

DevOps Engineer



Product Owner



Project Manager



Senior DevOps Engineer



Senior Software Engineer

Na empresa, também há vagas para pessoas com deficiência (PCD) no setor administrativo e desenvolvimento de software. As oportunidades podem ser acessadas através do site: www.liferay.com/pt/careers.

Avantia

A Avantia é uma empresa integradora de soluções de tecnologia para a área de segurança eletrônica, análise inteligente de vídeo e infra de TI. Situado no Porto Digital, a empresa atende desde clientes no setor público até o privado.

Veja as oportunidades abertas:

Ajudante de Obras (Manutenção)

Gerente de Negócios

Eletricista

Auxiliar de Faturamento

Operador de CFTV

Assistente Contábil

Consultor Técnico

Além disso, há também vaga para estágio em suporte N1 e vagas voltadas para pessoas com deficiência. É possível se candidatar nas vagas ao clicar aqui.

Pitang

A Pitang desenvolve serviços e soluções de alta qualidade em Tecnologia de Informação e Comunicação, através do desenvolvimento de projetos exclusivos que suportam a transformação digital de seus clientes utilizando competências em Computação Cognitiva, Plataformas de Experiências Digitais, Analytics, Computação em Nuvem, Aplicativos Móveis, UX, DevOps, Agilidade e Testes.

Neste ano, a Pitang foi eleita uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, segundo o GPTW.

Confira as vagas abertas:

Pessoa Desenvolvedora Java pleno



Pessoa Desenvolvedora .Net Pleno



Pessoa Arquiteta de Software Pleno



pessoa Engenheira de Software Java Pleno

Além disso, há também o banco de talentos da Pitang.