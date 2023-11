IA no Google: agora, brasileiros já podem adicionar tecnologia nas buscas do celular e computador

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Veja o passo a passo para adicionar a IA generativa nas buscas do Google no celular e computador

Brasileiros já podem usar o novo recurso do Google que usa inteligência artificial generativa nas buscas, onde o usuário recebe um resumo geral em tópicos do assunto pesquisado e pode dar feedbacks em relação ao resultado gerado.



Ainda como forma de experimento, o Google traz a Search Generative Experience (SGE), nome do novo recurso com IA, para todos os usuários que desejam ter uma experiência mais otimizada. A SGE pode aparecer na página de resultados da pesquisa, tanto no Chrome quanto no app Google, para computador quando ativada.

Contudo, o Google ressalta que temas considerados sensíveis, como perguntas de cunho sexual ou sobre saúde, não terão um resumo gerado pelo novo recurso.

"Para desenvolver e melhorar as experiências da IA generativa na Pesquisa e as tecnologias de aprendizagem automática que as alimentam, a Google usa as interações das pessoas com essas experiências. Isto pode incluir interações, como o que pesquisam e o feedback que dão, por exemplo, um gosto ou um não gosto. A revisão humana é uma das várias formas de avaliarmos e melhorarmos a qualidade dos nossos resultados e produtos de forma responsável.", afirmou o Google.

Como funciona a SGE?

Para usar a SGE, é necessário ter mais de 18 anos, estar no navegador Chrome e ter uma conta Google gerenciada por conta própria.

Ao ser ativada, basta pesquisar o termo desejado e o recurso gerará definições, tópicos e mostrará links de referência para que o usuário obtenha informações básicas. O Jornal do Commercio testou o novo recurso e, assim como as pesquisar do Google, a geração dos conteúdos pela IA também apresentam rapidez.

Buscas do Google contam com IA generativa. - Google.

Como ativar a ferramenta de IA do Google?

Confira o passo a passo para ativar o recurso no celular e no computador para pesquisas do Google com IA generativa:

Celular

Acesse no seu celular Android ou iPhone pelo Google app;



Verifique o login na sua Conta do Google com o modo de navegação anônima desativado;



No lado superior esquerdo, toque no ícone dos Labs ;



; No card da SGE , ative o experimento Turn on ;



, ative o experimento ; Siga as instruções na tela.

Computador

Abra o Chrome no seu computador;

Verifique o login na Conta Google com o modo de navegação anônima desativado;

Na parte de cima do navegador, clique no ícone Nova guia Nova guia;



No canto superior direito da página, clique no ícone dos Labs;



No card da SGE, ative o experimento Turn on;



Siga as instruções.

Caso o usuário não consiga ativar pelo computador neste passo a passo, é possível acessar o site: https://labs.google.com/search/experiment/1.

Vídeo relacionado: Saiba como CRIAR AVATAR da DISNEY PIXAR com INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)