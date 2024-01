Com novos personagens, atualização do Pokémon Unite mobile chega nesta quarta-feira (22)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A atualização do game Pokémon Unite mobile chega nesta quarta-feira (22), nas plataformas Android e Iphone (IOS). O upgrade irá trazer os novos monstros Sylveon e Mamoswine, além de um novo passe de batalha com skins (roupas dos personagens) especiais e ajustes em outros diversos personagens.



Com a nova atualização, os jogadores serão capazes de usar a mesma conta do Switch no login da versão mobile, por meio das contas da Nintendo ou Trainer Club.

O upgrade irá contar com skins inéditas na loja do jogo para os pokémons Garchomp, Charizard, Pikachu, Slowbro e Snorlax - além dos novos visuais do passe de batalha. Também será possível se juntar a esquadrões de jogadores para entrar em grupo nas partidas.

Nos ajustes de balanceamento, Pokémon Unite vai fortalecer certos monstros e enfraquecer outros. Veja o trailer abaixo: