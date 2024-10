META AI WHATSAPP: Veja como funciona e se é possível desativar nova ferramenta do aplicativo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Novidade está sendo incorporada gradualmente no aplicativo WhatsApp, mas não agradou todos os usuários; Meta pretende estender funcionalidade

Nos últimos dias, usuários do WhatsApp perceberam que a ferramenta incorporou uma novidade. A Meta AI, assistente de tarefas que utiliza inteligência artificial generativa, está sendo introduzida aos poucos no Brasil. A ideia da Meta é disponibilizar as funcionalidades em todos os aplicativos da companhia.

Assim como toda IA generativa, a criação da Meta aprende a resolver problemas na medida que o usuário vai utilizando. Ela pode ser utilizada para várias tarefas, como chat de respostas, criação de imagens ou consultas. Mas tem muita gente que não está curtindo a funcionalidade e gostaria de excluir a função do app.

Ao atualizar seu aplicativo, a barra de busca que fica no WhatsApp será transformada em uma barra de busca e interação com a inteligência artificial. Mesmo com o aplicativo atualizado, pode ser que a função ainda não esteja disponível para você, já que a liberação está sendo feita de forma gradual no Brasil.

Abaixo, os principais recursos já liberados no Meta AI no WhatsApp, segundo a própria Meta:

Assistente de tarefas: A Meta AI responde a perguntas de forma semelhante a um diálogo com outra pessoa. Os usuários podem pedir recomendações de restaurantes, sugestões de filmes ou até ideias para decoração. A tecnologia utiliza uma técnica chamada "linguagem natural", que entende perguntas comuns sem a necessidade de comandos técnicos específicos.



Criação de imagens: Um recurso inovador é a capacidade de gerar imagens dentro do WhatsApp. Com o comando “imagine” seguido de uma descrição, a IA cria uma imagem baseada no texto fornecido. Essas imagens possuem uma marca d'água inferior, afirmando que foram geradas por inteligência artificial.



Testes e questionários: Para estudantes ou pessoas que precisam revisar conteúdos, a Meta AI pode criar questionários de múltipla escolha. Esta funcionalidade é útil tanto para estudos quanto para entretenimento em grupo, permitindo a criação de quizzes.



Interação em grupos: Em chats de grupo, a Meta AI pode participar e responder perguntas de qualquer membro. Basta usar o comando “@MetaAI” no chat, e a inteligência artificial interage com todos, tornando a conversa mais dinâmica.



Desativando META AI no WhatsApp

Mas, se a atualização foi feita de forma automática e você não quer ter a nova função no WhatsApp, vamos mostrar como desativar ou diminuir a interação com a META IA.

Acesse as configurações do WhatsApp tocando nos três pontos na parte de cima do app e tocando em Configurações

Dentro das configurações, localize a opção ‘Bate-papos’ ou ‘Conversas’

Dentro de ‘Bate-papos’ ou ‘Conversas’, deve existir a opção de desativar o recurso de IA ou desativar sugestões de respostas da IA.

Caso não consiga por esse caminho, (opção não aparece para todos usuários) você pode entrar em contato diretamente com o suporte do WhatsApp, pedindo o passo a passo para ocultar a função no seu aparelho.

A Meta diz que não é possível desativar completamente a opção, mas o usuário consegue diminuir a interação, excluindo o chat com a IA como se fosse uma conversa normal. Outra forma de excluir seria instalando uma versão anterior do aplicativo, mas isso não é indicado tendo em vista que versões obsoletas podem ter falhas, comprometendo a segurança do usuário.

