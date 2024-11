SJCC discute cenário de IA no Rec'nPlay 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Sistema Jornal do Commercio esteve representado entre as mais de 600 atividades do Rec'nPlay, o "Carnaval do Conhecimento" um dos maiores festivais de tecnologia, inovação e negócios do Brasil, que aconteceu esta semana no Bairro do Recife.

Novidades sobre Inteligência Artificial, otimização para buscadores e produção de conteúdo foram discutidas em três painéis com a participação de profissionais do SJCC.

O gerente sênior de estratégias Digitais, Elton Ponce, abriu a programação vespertina do Palco Sebrae na quarta-feira (6). Com sala lotada num belo espaço no meio da Avenida Rio Branco, coração do Recife, a discussão girou em torno do uso de IA e o ranqueamento em buscadores como o Google.

"A inteligência artificial generativa ganhou popularidade e tensionou boa parte dos criadores de conteúdo a respeito de como a sistematização da produção de poderia prejudicar a qualidade, mas isso é um grande mito. A IA sem a intervenção humana é só uma máquina. Humanos junto com a inteligência artificial podem potencializar resultados e otimizar produção para resolver problemas dos usuários de maneira mais adequada. Essa é a chave do bom uso da ferramenta", explica.

O principal ganho mostrado foi a otimização de tarefas repetitivas e a melhoria contínua, como a feitura de testes A/B, que ofertam ao usuário mais de uma opção de consumo do mesmo conteúdo. "O retorno desses dados dá insights valiosos sobre como o consumidor gostaria de ler, ouvir, assistir ou tudo isso ao mesmo tempo", destaca Ponce.

Conversa com o Chat GPT

Ainda na temática mais presente no evento, Luiz Siqueira, coordenador de tecnologia do SJCC, chamou a atenção ao entrevistar o ChatGPT, ferramenta da Microsoft, para "descobrir seus propósitos".

O papo descontraído trouxe a interação com a máquina e despertou curiosidade do público presente para um trabalho feito por Siqueira no início de 2023, com a IA ainda engatinhando. À época ele "conversou" com a versão vigente da ferramenta para obter respostas ao artigo escrito por ele intitulado "quem vai perder o emprego para o ChatGpt?".

Mais recentemente, Luiz repetiu os mesmos testes com o modelo atualizado e chegou à mesma conclusão da primeira conversa: a IA é uma ferramenta criada para automatizar tarefas repetitivas, liberando mais tempo para atividades que realmente exigem habilidades humanas. "A IA não deve ser vista como uma ameaça, mas como uma tecnologia que reorganiza o trabalho e nos permite focar no que mais agrega valor", explica.

Na sexta-feira, Siqueira também participou da palestra "A Ascensão da IA e a evolução das Habilidades Necessárias", no prédio do Cesar, no Bairro do Recife.

SJCC recebe PHPeste

Nos dias 23 e 24 de novembro , o Sistema Jornal do Commercio recebe o PHPEste, evento já consolidado entre os principais da área de tecnologia do Nordeste, reunindo desenvolvedores da região e grandes nomes nacionais.

O encontro acontecerá no Auditório Graça Araújo e contará com 29 atividades divididas em dois dias e nomes como o streammer Rodrigo POKEMAOBR e a especialistas em gestão de startups Josi Dias. Para se inscrever, basta clicar aqui.