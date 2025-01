Chat GPT fora do ar? Plataforma enfrenta instabilidade; entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Chat GPT vem apresentando instabilidade e falhas no funcionamento na manhã desta quinta-feira (23). A plataforma faz parte da empresa Open IA.

De acordo com o Downdetector, portal que monitora o funcionamento de sites e apps, a instabilidade foi registrada inicialmente às 8h13min.

O site registrou um pico foi de 3.306 notificações, perto das 9h.

Plataforma enfrente instabilidade nesta quinta-feira (23) - Reprodução / Downdetector

Ao entrar no site do Chat, os usuários se deparam com o seguinte aviso: Gateway ruim, o servidor web relatou um erro de gateway incorreto, isso significa uma sobrecarga no servidor.

Mensagem é direcionada aos usuários - Reprodução / Site Chat GPT

A queda do Chat GPT causou reações entre os usuários do X:

O chatgpt caiu e agora eu não consigo terminar meu artigo por conta própriapic.twitter.com/czNpuYLl6N

— Lucas Botelho (@ilucasbotelho) January 23, 2025

O chatgpt caiu no momento que mais preciso dele pic.twitter.com/RUOOKByhwi

— Baratinha em surto (@Carlotinharocha) January 23, 2025

O Chat GPT caiu?#ChatGPTdown #chatgpt

— Niusmar Jr (@JuniorSBrito) January 23, 2025