PRF apreende celulares sem nota avaliados em R$170 mil em Pernambuco

Segundo o condutor do veículo, a origem dos aparelhos eletrônicos é de São Paulo e eles foram pegos no Recife; carga foi apreendida em Caruaru

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de 31 celulares e um relógio digital sem nota fiscal, avaliados em R$170,9 mil, foi apreendida, na quarta-feira (27).

O motorista do carro que transportava os celulares foi detido na BR 104, em Caruaru, no Agreste do estado.

Policiais realizavam uma fiscalização no Km 67 da rodovia, quando abordaram um carro, de modelo Virtus, ocupado apenas pelo motorista.

Ao verificar o interior do veículo, foi encontrada uma mala de viagem contendo os aparelhos. Além de não possuir nota fiscal, os equipamentos não tinham o selo da Anatel, o que pode indicar que são produtos vindos do exterior.

O motorista alegou ter recebido os celulares de um homem em Recife. Ele disse também que a carga era proveniente de São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Receita Federal em Caruaru. O condutor poderá responder por descaminho, que prevê pena de um a quatro anos de reclusão.