Apesar de temporada de verão e férias, estrutura de postos de guarda-vidas no Grande Recife é precária

Estrutura precária, postos vazios e insegurança. Apesar dos casos conhecidos de ataques de tubarão e afogamentos, as praias de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Boa Viagem e Pina, na Zona Sul do Recife, carecem de condições estruturais para os serviços de salva-vidas para a população.

A temporada de verão e férias escolares aumenta o movimento na orla, mas ainda não há garantia de segurança e rápido salvamento na região.

Há dois anos, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, que age por meio do Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), afirmou estar estudando uma nova estratégia para o efetivo que trabalha nas praias, principalmente em Boa Viagem.

Porém, o cenário atual é de abandono: os postos de guarda-vidas estão degradados ou desocupados, apenas com a função de fazer sombra para alguns banhistas e com placas de madeiras usadas como remendos para tapar janelas.

Em frente à Igrejinha de Piedade, ponto mais crítico dos incidentes com tubarões no estado, por exemplo, o posto não contava com equipe.

Igrejinha de Piedade é ponto mais crítico de incidentes com tubarões em Pernambuco - Junior Souza/JC Imagem

Na última terça-feira, 7 de janeiro, nossa equipe percorreu a extensão da orla entre Piedade e o Pina e encontrou apenas um dos postos com bombeiros.

O JC entrou em contato com o Corpo de Bombeiros de Pernambuco e ainda não recebeu resposta. O espaço está aberto.

Promessa antiga e histórico preocupante

Em 2013, seis estruturas fixas de guarda-vidas foram instaladas na orla de Boa Viagem, parte do Projeto Orla Segura, lançado pelo ex-governador Eduardo Campos (PSB). Com investimento de R$ 4 milhões, a iniciativa previa a prevenção de crimes, acidentes, afogamentos e eventuais ataques de tubarões.

O plano era que, durante o dia, eles fossem ocupados por bombeiros e, à noite, pela Polícia Militar ou Guarda Municipal.

Apesar da temporada de verão e férias, nossa equipe encontrou apenas um posto ocupado - Junior Souza/JC Imagem

A promessa é antiga e o histórico é preocupante. Só em 2024, o Corpo de Bombeiros atendeu, em todo o estado de Pernambuco, 127 casos de afogamentos. Os registros aconteceram em praias como Boa Viagem, Maria Farinha, Bairro Novo, Cupe e Paiva.

Investimento em sinalização

Até o fim de janeiro, a orla do Grande Recife vai ganhar um investimento em sinalização. O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) anunciou que vai substituir as 150 placas de alerta de riscos de incidentes com tubarões instaladas na área.

A sinalização está sendo reposta desde dezembro em um trecho de 33 km, que vai da Praia do Farol, em Olinda, até a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, abrangendo a área identificada pelo Cemit como de atenção para banhistas. De acordo com o decreto estadual 21.402/1999, nesta área é proibida a prática de atividades náuticas, como o surfe.

Imagem de placa de alerta de risco de tubarão, Placas de alerta de risco de tubarões na orla do Grande Recife são substituídas pelo CEMIT - Tarciso Augusto/Semas

As placas são numeradas e bilíngues, com o telefone 193, do Corpo de Bombeiros, para emergências, alertas sobre quedas bruscas, correntes intensas e rochas submersas, além de desestimular o banho de mar em condições como mar aberto, maré alta, águas profundas ou turvas. A sinalização também recomenda cautela caso o banhista esteja sozinho ou sob efeito de álcool.

Para o Cemit, é importante que a população se sensibilize quanto à conservação das placas em bom estado, pois os casos de vandalismo, depredação e roubo desses itens prejudicam os banhistas.