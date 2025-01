Incidentes com tubarões: placas de alerta de risco na orla do Grande Recife são substituídas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) anunciou, nesta terça-feira (7), a substituição das 150 placas de alerta de riscos de incidentes com tubarões instaladas ao longo da orla do Grande Recife. A previsão é de que a tarefa seja concluída até o final de janeiro.

A sinalização é reposta em um trecho de 33 km, que vai da Praia do Farol, em Olinda, até a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, abrangendo a área identificada pelo Cemit como de atenção para banhistas desde dezembro.

Segundo o decreto estadual 21.402/1999, nesta área é proibida a prática de atividades náuticas.

As placas, que são numeradas e bilíngues, incluem o telefone 193, do Corpo de Bombeiros, para emergências.

Elas também alertam sobre quedas bruscas, correntes intensas e rochas submersas. Além disso, os avisos desestimulam o banho de mar em condições como mar aberto, maré alta, águas profundas ou turvas, e recomendam cautela caso o banhista esteja sozinho ou sob efeito de álcool.

O Cemit também alerta para a necessidade de sensibilização da população quanto à conservação das placas em bom estado, pois os casos de vandalismo, depredação e roubo desses itens prejudicam os banhistas.

“A falta de sensibilização das pessoas quanto à importância da permanência dessas placas nas praias pode resultar em perda de vidas. O Cemit está sempre buscando o diálogo para que todos respeitem esse importante instrumento de prevenção de incidentes”, pontua a gerente geral de Áreas Costeiras e Oceânica da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE) e secretária executiva do Cemit, Danise Alves.

Imagem de placa de alerta de risco de tubarão, Placas de alerta de risco de tubarões na orla do Grande Recife são substituídas pelo CEMIT - Tarciso Augusto/Semas

Em novembro de 2023, a Semas-PE, em parceria com diversos órgãos e a sociedade civil organizada, lançou o Plano de Educação Ambiental para Segurança Aquática e Prevenção de Incidentes com Tubarões (PEAST/PE).

Entre as 50 ações estratégicas, estão realizar a fiscalização e o monitoramento constante das ferramentas informativas (placas e bandeiras) das áreas proibidas ou de risco de incidentes com tubarões, afogamentos, correntes de retorno, dentre outros, e realizar campanhas de sensibilização sobre a preservação das placas informativas, visando evitar danos ou furtos.