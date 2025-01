Após 50 anos, obra rara de Osman Lins retorna com reflexões atuais sobre a escrita

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"Caminha o livro para a extinção ou está mais vivo do que nunca?". Essa pergunta, tão inquietante quanto perene, foi lançada por Osman Lins (1924-1978) no final da década de 1960.

Ainda hoje, ecoa com a força de uma provocação necessária, ilustrando a atualidade de "Guerra sem Testemunhas: o escritor, sua condição e a realidade social", ensaio que o escritor pernambucano publicou em um contexto de profundos abalos culturais e que retorna ao debate público meio século depois.

Originalmente lançado no fim dos anos 1960 e reeditado em 1974, o livro tornou-se uma raridade - não apenas por sua ausência nas prateleiras, mas pela singularidade de seu conteúdo.

Em "Guerra sem Testemunhas", Osman Lins examina, com precisão e coragem, a condição do escritor e o impacto de sua criação em um mundo marcado por contradições sociais e culturais. É uma obra repleta de questões desafiadoras e inquietantes, que não se furtam ao incômodo e permanecem ressoando.

Nova edição para novos tempos

Imagem de Fábio Andrade, escritor, crítico literário e professor da UFPE - LEOPOLDO CONRADO NUNES/DIVULGAÇÃO

Com o centenário do artista, o ensaio ganha nova vida por meio de uma edição conjunta da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e da Editora da Universidade Federal de Pernambuco (EdUFPE). O lançamento será nesta sexta-feira (24), no Museu do Estado de Pernambuco, no bairro das Graças, no Recife.

Sob a organização de Fábio Andrade - escritor, crítico literário e professor da UFPE, além de especialista na obra de Osman Lins —, a edição traz um olhar renovado sobre o livro.

Andrade contribui com uma apresentação que estabelece diálogos entre o pensamento crítico do autor e a contemporaneidade, além de enriquecer o volume com notas que destacam as conexões entre o ensaísta e sua produção ficcional.

Reflexões

Em "Guerra sem Testemunha", ele propõe reflexões sobre o processo criativo, a crítica literária, a circulação de livros, os leitores e as dinâmicas do mercado editorial.

Também aborda as dificuldades na publicação, como a morosidade das editoras na análise de originais, e questiona a remuneração dos escritores, atrelada ao número de exemplares vendidos em vez da tiragem.

Além disso, critica a ausência de reedições de obras esgotadas, especialmente de autores em início de carreira, evidenciando os entraves que cercam a trajetória literária.

Atualidade de Osman Lins

Capa de Ildembergue Leite para "Guerra sem Testemunhas: o escritor, sua condição e a realidade social" - DIVULGAÇÃO

Para Andrade, a reedição contribui para o debate público sobre a literatura na atualidade.

"Como intelectual latino-americano, Osman Lins sempre insistiu na necessidade do escritor engajar-se no enfrentamento dos problemas e desafios de seu país, é um escritor combativo, muito mais do que polemista", afirma.

"A maior conquista é justamente dar visibilidade, 50 anos depois, a um livro que ainda recende a pura pólvora, num país cheio de problemas estruturais graves, e com certos setores elogiando nostalgicamente a opressão que Osman Lins tanto combateu."

Legado literário

Osman Lins construiu um legado que transita entre o romance, o conto, o teatro e o ensaio. Entre seus títulos icônicos estão "Avalovara", "O Visitante", "Nove, Novena" e "Lisbela e o Prisioneiro", revelando um escritor que explorava múltiplos ângulos da existência humana.

Com "Guerra sem Testemunhas", ele reforça sua marca como um pensador inquieto e essencial, capaz de provocar, inspirar e questionar os limites e os alcances da literatura em nosso tempo.

SERVIÇO

Lançamento de Guerra sem Testemunhas: o escritor, sua condição e a realidade social. Haverá bate-papo entre Fábio Andrade e o professor Eduardo César Maia

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Avenida Rui Barbosa, 960, Graças, Recife-PE)

Quando: sexta-feira (24), das 19h30 às 21h30

Preço: R$ 70 (impresso)