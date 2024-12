Obra de Osman Lins é 'traduzida' para artes plásticas em exposição que celebra seu centenário, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

"O Retábulo de Lins" tem curadoria de Elizabeth Hazin e reúne telas inspiradas em 'Retábulo de Santa Joana Carolina', no Museu do Estado de Pernambuco

Um dos maiores nomes da literatura brasileira, Osman Lins terá o seu centenário celebrado com uma exposição no Museu do Estado de Pernambuco (MEPE), desta terça-feira (10) até o dia 12 de janeiro.

Com curadoria de Elizabeth Hazin, "O Retábulo de Lins" explora o universo literário do escrito por meio de um diálogo com as artes plásticas, inspirado na obra de "Retábulo de Santa Joana Carolina", que integra o livro "Nove, Novena" (1966).

A mostra propõe fazer essa "tradução" entre linguagens artísticas através de telas de doze pintores pernambucanos, que interpretaram os doze mistérios do "retábulo" da personagem Joana Carolina em pinturas únicas.

Tela de Maurício Arraes integra a mostra "O Retábulo de Lins", no Museu do Estado de Pernambuco - DIVULGAÇÃO Tela de Vânia Notaro integra a mostra "O Retábulo de Lins", no Museu do Estado de Pernambuco - DIVULGAÇÃO Tela de Jéssica Martins integra a mostra "O Retábulo de Lins", no Museu do Estado de Pernambuco - DIVULGAÇÃO

São eles: Maurício Arraes, Romero Andrade, Roberto Ploeg, Álvaro Caldas, Clériston Andrade, Timóteo, Jéssica Martins, Rikia Amaral, Tereza Pernambucano, Vânia Notaro, Fabiola Pimentel e Antônio Henrique.

Cada tela expande o significado literário, levando o público a vivenciar a profundidade e as complexidades do texto de Osman Lins em uma experiência visual.

Osman e as artes visuais

A exposição também ressalta a relação do próprio Osman com as artes visuais, visto que ele detinha referências em campos do conhecimento como geometria, música, matemática, alquimia, astrologia, filosofia e arquitetura.

Inspirado, em parte, por sua vivência na França em 1961, Lins integrou esses elementos de forma em sua obra.

Apresentações

A programação incluirá uma apresentação da Orquestra de Câmara Criança Cidadã e um desfile da estilista Eliane Mello, com a Coleção Osman Lins, inspirada no universo do autor.

"É uma celebração tanto para aqueles que já conhecem suas obras quanto para aqueles que terão a chance de descobrir a profundidade desse grande escritor. O MEPE se sente honrado em acolher esta homenagem", diz Rinaldo Carvalho, diretor do MEPE.

SERVIÇO

Exposição: O Retábulo de Lins

Quando: 10 de dezembro de 2024 a 12 de janeiro de 2025

Local: Museu do Estado de Pernambuco (Av. Rui Barbosa, 960, Graças)