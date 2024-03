Náutico perde zagueiro Robson Reis por quatro meses

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O zagueiro Robson Reis sofreu uma grave lesão no treino do Náutico

O zagueiro Robson Reis vai desfalcar o Náutico por quatro meses. Na noite desta sexta-feira, o Timbu informou que o defensor sofreu uma contusão no tornozelo durante o último treino. Assim, após avaliação, ficou constada a necessidade de realizar uma cirurgia.

"Robson Reis sofreu, durante o treino desta sexta-feira (22), uma fratura-luxação no tornozelo esquerdo. O atleta recebeu os primeiros cuidados ainda no CT e, em seguida, foi levado até uma unidade hospitalar", comunicou o Náutico.

"O zagueiro precisará passar por cirurgia e o seu prazo de retorno é de quatro meses", finalizou com o prazo para o retorno do zagueiro.

Vale lembrar que Robson Reis foi decisivo a favor do Náutico na partida de volta das semifinais do Pernambucano contra o Retrô. Primeiro, salvou o Timbu de tomar o segundo gol após Mascote driblar Vagner. Depois, converteu o último pênalti do time alvirrubro no desempate.

Sem Robson Reis, o técnico Alan Aal conta para a zaga do Náutico com Rafael Vaz, Guilherme Matos, Joécio, Matheus Santos e Felipe (categorias de base). O próximo jogo do Náutico acontece no domingo, contra o CRB, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste.