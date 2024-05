Seis gols e reação inesperada: Relembre o último Náutico x Ypiranga-RS

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Náutico recebe o Ypiranga neste sábado (4), pela Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico volta a encarar o Ypiranga-RS, neste sábado (4), quase um ano após duelo eletrizante na Série C de 2023. Em jogo de seis gols, no Olímpico Colosso da Lagoa - em Erechim-RS -, o Timbu começou perdendo, mas conseguiu arrancar um empate nos minutos finais.

A partida terminou em 3 a 3. Na época, o Náutico era treinado por Fernando Marchiori e o Ypiranga ainda contava com o volante Lorran, hoje no elenco do time alvirrubro.

Empate heroico

Aos 17 minutos do primeiro tempo, Erick Farias abriu o placar para o Ypiranga. Já aos 27, Jhonatan ampliou para a equipe de Erechim. O Náutico diminuiu ainda no primeiro tempo, aos 31 minutos, com o colombiano Paul Villero. O Ypiranga voltou a ampliar a vantagem aos 16 minutos do segundo tempo, com William Barbio.

A reação do Timbu veio dos pés de Alisson Santos, que entrou aos 28 da segunda etapa, mas só veio balançar as redes aos 45 minutos. O efeito do gol perdurou, já que o Náutico seguiu na ofensiva em busca do empate e conseguiu, no terceiro minuto de acréscimo. O lateral Victor Ferraz foi o autor do terceiro gol alvirrubro.

Relembre o terceiro gol do Náutico

Náutico x Ypiranga-RS

O Timbu encara o Ypiranga neste sábado (4), no Estádio dos Aflitos, a partir das 17h (horário de Brasília). A partida é válida pela 3ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Náutico volta a contar com torcida na arquibancada, mas de forma restrita.

Será autorizado a venda de ingressos apenas para mulheres - de todas as idades -, crianças de até 14 anos - independente do gênero - e pessoas com deficiência. Não será permitida a entrada de homens a partir dos 15 anos e idosos do gênero masculino.