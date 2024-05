Diretor do Sport nega que Pedro Lima está à venda: "nós não vamos fazer qualquer negócio"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um dos principais nomes do Sport na temporada, o lateral-direito Pedro Lima vem encantando o mundo com suas apresentações em campo, se tornando desejo de gigantes europeus. Porém o time pernambucano já deixou claro que não pretende negociar o atleta de 17 anos, que possui vínculo com a equipe até 2027 e deve permanecer na Ilha do Retiro até o fim da temporada.

Em entrevista ao Momento Esportivo, da Rádio Clube, Raphael Campos, membro do comitê gestor rubro-negro falou sobre como será tratada a venda da joia da base no futuro, visto que atualmente ele é peça importante.

“O Sport não é o Real Madrid, O Sport não é o Barcelona, não pode se dar ao luxo, na segunda divisão brasileira, e dizer que não vai vender um atleta. O Palmeiras vendeu um jogador com 17 anos. Agora nós não vamos fazer qualquer negócio”, iniciou.

"Para que o Sport possa realmente estar de volta na vitrine. E não mais a gente tenha que vender jogador para mercado interno nacional a preço de banana. Ou a gente simplesmente mandar para um mercado de terceiro escalão no futebol estrangeiro para que depois esse jogador lá na frente estoura, vai pra outro clube. E a gente não realizou aquilo que poderia realizar. Então é um trabalho realmente da gestão”, declarou o gestor, confirmando que o Sport deseja se tornar uma vitrine para o mercado internacional.

Pedro Lima é destaque do Sport em 2024 - PAULO PAIVA/SPORT

Aos 17 anos de idade, Pedro Lima entrou em evidência ao vestir a camisa da Seleção Brasileira Sub-17 e se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior, vestindo a camisa do Leão. Segundo a imprensa espanhola, o defensor está no radar de clubes que disputam a Premier League, além de gigantes europeus como Real Madrid, Barcelona, Juventus e PSG.

Bazar beneficente esgotado

O Sport decidiu fazer um bazar de camisas em prol das vítimas do Rio Grande do Sul, iniciando as vendas na manhã desta quarta-feira (08). Porém a direção rubro-negra previa o fim da ação apenas na quinta (09), o que não ocorrerá visto que a torcida do leão esgotou em poucas horas o estoque que acumulava cerca de 404 camisas dos modelos oficiais das temporada 2022 e 2023.

Em um post das redes sociais, o Sport agradeceu a participação da torcida, confirmando que o valor arrecadado será repassado para os desabrigados das enchentes.

