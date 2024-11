Saiba como evitar a desidratação em dias de praia e aproveitar o verão com saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A praia é um destino ideal para relaxar e aproveitar o sol, mas a exposição prolongada ao calor pode acelerar a perda de líquidos do corpo, aumentando o risco de desidratação.

Esse processo ocorre porque, em altas temperaturas, o corpo transpira mais para manter a temperatura interna estável, o que exige reposição constante de líquidos.

Manter-se hidratado é essencial para evitar sintomas como fadiga, tontura e até mesmo problemas mais graves. A seguir, confira algumas dicas eficazes para garantir que você aproveite seu dia na praia com segurança.

Como a hidratação ajuda a evitar problemas na praia?

Beber água regularmente é fundamental para manter o corpo funcionando adequadamente, especialmente em ambientes quentes.

A água auxilia em funções vitais como regulação da temperatura corporal, transporte de nutrientes e eliminação de toxinas.

Na praia, o calor intenso e a exposição solar fazem com que o corpo perca líquidos de maneira rápida.

Esse processo pode resultar em desidratação, que além de causar mal-estar, pode provocar aumento da frequência cardíaca e baixa pressão arterial, condições que podem evoluir para quadros mais sérios se não houver reposição adequada de líquidos.

Quantos litros de água devo beber por dia na praia?

Especialistas recomendam que a ingestão diária de água para adultos seja, em média, de 35 ml por cada quilo que têm. No entanto, ao passar um dia na praia, é indicado aumentar essa quantidade, pois a perda de líquidos é maior.

Se você pratica atividades físicas à beira-mar ou se expõe ao sol por muito tempo, considere aumentar a ingestão para até quatro litros ao longo do dia.

Levar uma garrafa de água e mantê-la sempre por perto é uma medida simples e eficaz para manter-se hidratado.

Quais alimentos contribuem para a hidratação?

Além de beber água, consumir alimentos com alto teor de líquidos pode ajudar na reposição de nutrientes.

Frutas como melancia, laranja e abacaxi são ricas em água e eletrólitos, elementos essenciais para a hidratação.

Elas também fornecem vitaminas e minerais que ajudam a reduzir o impacto do calor sobre o organismo.

Levar frutas cortadas para a praia ou optar por sucos naturais sem adição de açúcar são alternativas interessantes para quem deseja se manter hidratado sem abrir mão do sabor.

Que outras bebidas tomar, além de água?

A água é sempre a melhor opção para hidratação, mas há outras bebidas que também podem ajudar a evitar a desidratação.

Água de coco , por exemplo, é uma excelente escolha, pois contém eletrólitos naturais como potássio e sódio, que ajudam a reequilibrar o organismo.

Evite, no entanto, bebidas alcoólicas e refrigerantes, pois eles podem causar efeito diurético, levando a uma perda ainda maior de líquidos. Bebidas isotônicas podem ser uma opção viável para quem pratica esportes na praia, mas devem ser consumidas com moderação.

, pois eles podem causar efeito diurético, levando a uma perda ainda maior de líquidos. Bebidas isotônicas podem ser uma opção viável para quem pratica esportes na praia, mas devem ser consumidas com moderação.

Como a proteção contra o sol ajuda na hidratação?

A exposição ao sol direto aumenta a transpiração e acelera a perda de líquidos. Usar chapéu, óculos de sol e roupas leves pode ajudar a minimizar os efeitos do calor sobre o corpo, reduzindo a necessidade de reposição de água constante.

Além disso, o uso de protetor solar é fundamental, pois evita queimaduras que, além do desconforto, podem desestabilizar o equilíbrio térmico do organismo, exigindo mais cuidados com a hidratação.

Busque ajuda médica caso perceba sintomas de desidratação

Se, mesmo tomando medidas para se manter hidratado, você começar a sentir sintomas intensos de desidratação, como tontura persistente, náusea, cãibras ou desorientação, é recomendável buscar ajuda médica imediatamente.

Em casos de desidratação grave, a reposição de líquidos pode ser feita por meio de soro, o que garante uma recuperação mais rápida e segura. É importante estar atento aos sinais do corpo e respeitar os limites para evitar complicações.