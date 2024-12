Governo de Pernambuco e Sebrae unem forças para impulsionar o turismo estadual

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Paulo Nery, reuniu-se com o superintendente do Sebrae-PE, Murilo Guerra, na sede da instituição. O encontro, ocorrido na segunda-feira (9), teve como objetivo fortalecer a parceria entre o Governo do Estado e o Sebrae, com foco em ações estratégicas para o desenvolvimento do setor turístico pernambucano.

Na pauta da reunião, estiveram temas como o Plano Estadual de Turismo, que visa traçar diretrizes para o crescimento sustentável do setor. Além disso, foram discutidas as Indicações Geográficas (IGs), selo fundamental para a exportação de produtos turísticos pernambucanos, e as ações para o desenvolvimento do Litoral Norte e do Interior do Estado.

PARTICIPAÇÃO CONJUNTA

A possibilidade de participação conjunta em feiras internacionais de turismo também foi abordada pelos representantes das duas instituições. Essa iniciativa visa promover Pernambuco como destino turístico no cenário global e atrair mais visitantes para o Estado.

"A parceria com o Sebrae é fundamental para o desenvolvimento do turismo em Pernambuco. Antes do início da temporada de cruzeiros, promovemos juntos uma capacitação para guias e taxistas. Nosso receptivo este ano está um sucesso,e muito disso se deve às nossas parcerias. Juntos, podemos implementar ações que fortaleçam o setor, gerando mais oportunidades para os pernambucanos ", destacou o secretário Paulo Nery.

”O Sebrae e a Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco têm uma parceria há algum tempo. Estamos reafirmando essa parceria no sentido de desenvolver o turismo no Estado ", afirmou Murilo Guerra, superintendente do Sebrae-PE, na ocasião.