Olha! Recife estreia novo passeio: o Recife Running Tour

O Olha Recife vai ganhar uma nova opção na sua programação semanal de roteiros gratuitos. A partir do próximo sábado, dia 21 de dezembro, estreia o Recife Running Tour. Os passeios deverão ser realizados sempre aos sábados, utilizando o Corredor de Esportes e Lazer, percorrendo os atrativos turísticos, históricos e culturais da cidade. Um presente de Natal para os amantes da corrida. O novo passeio se soma às demais modalidades disponíveis para recifenses e turistas descobrirem o Recife a partir de um novo ângulo, seja a pé, de ônibus, de catamarã, pedalando e, agora, correndo. As inscrições gratuitas abrem nesta quinta-feira (19), às 9h, pelo site oficial www.olharecife.com.br.

O sábado, portanto, começa logo cedo, às 6h, com a turma da corrida inaugurando o Recife Running Tour. Durante o percurso, os participantes farão pequenas paradas de 3 a 5 minutos nos atrativos turísticos para conhecer a história da cidade a partir da explanação de um guia de turismo, que acompanhará os participantes de bicicleta.

PASSEIO TURÍSTICO NO RECIFE

O grupo sairá do Parque da Jaqueira, seguirá pelo Corredor de Esportes e Lazer, passando pela Avenida Rui Barbosa, Rua Amélia, com uma parada na esquina com a Avenida Rosa e Silva para conhecer o casarão do Tenente da Catende. Segue pelas ruas da Hora, Buenos Aires e Montevidéu. Na sequência, fará uma parada no Parque Amorim, seguindo pela Rua Fernandes Vieira e Rua Oliveira Lima, onde fará outra parada no Santuário de Fátima. O roteiro continua pela Rua Bispo Cardoso Ayres, Rua do Príncipe, Rua Princesa Isabel, com uma rápida parada na Faculdade de Direito, seguindo pela Praça da República, onde faz nova parada e, depois, segue para o encerramento na Praça do Marco Zero.

"A cada dia, cresce o número de pessoas que aderem à corrida na nossa cidade. Então, visando aproveitar essa ascensão, estamos lançando mais uma modalidade de passeio do Olha Recife. Uma inovação cujo propósito é conectar a valorização da história e cultura recifenses com a promoção da saúde e do bem-estar. É mais uma maneira para recifenses e turistas experienciarem e vivenciarem os encantos da nossa capital", destacou o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antonio Coelho.

MAIS PASSEIOS NA CIDADE

Seguindo com os passeios já tradicionais, a magia do Natal segue presente no Olha Recife de Ônibus: especial Natalino, que fará duas viagens nos próximos dias. A primeira será na sexta, dia 20, e a outra está marcada para o domingo (22). A saída acontecerá sempre às 18h. O roteiro começará na Praça do Arsenal, passando pelos parques da Tamarineira e das Graças, e o Segundo Jardim de Boa Viagem, além de percorrer as ruas iluminadas da cidade, como a Avenida Agamenon Magalhães.

As atividades seguem com o Olha Recife de Catamarã: Recife e Suas Pontes, no sábado (21). Nesse passeio, os participantes terão a oportunidade de conhecer a história local a partir dos rios que cortam a cidade. O trajeto inclui vistas do Marco Zero, Parque de Esculturas Francisco Brennand, a encantadora Rua da Aurora e, claro, as históricas pontes da capital. A embarcação parte às 9h do Catamaran Tours.

Como já é de praxe, o domingo (22) é dia de andar de bicicleta, com o Olha Recife Pedalando: Recife de Fé. Um roteiro especial que destaca a diversidade religiosa da capital pernambucana. O passeio inclui a visita a importantes pontos religiosos da cidade, como a Sinagoga Kahal Zur Israel, o Pátio do Carmo e a Madre de Deus, o Pátio do Terço e São Pedro, além da Primeira Igreja Batista, na Avenida Conde da Boa Vista. A partida está programada para as 9h, da Praça do Arsenal.





PROGRAMAÇÃO

- Olha! Recife de Ônibus

Tema: Especial ônibus natalino

Data: 20/12 (sexta)

Horário: 18h

Saída: Praça do Arsenal

Inscrições 19/12, a partir das 9h, no www.olharecife.com.br



- Olha! Recife correndo

Tema: Recife Running Tour

Data: 21/12 (sábado)

Horário: 6h

Saída: Parque da Jaqueira (próximo à capela da Jaqueira)

Inscrições 19/12, a partir das 9h, no www.olharecife.com.br



- ?Olha! Recife de Catamarã

Tema: Recife e Suas Pontes

Data: 21/12 (sábado)

Horário: às 9h

Saída: Catamaran Tours

Inscrições 19/12, a partir das 9h, no www.olharecife.com.br



- Olha! Recife pedalando

Tema: Recife de Fé

Data: 22/12 (domingo)

Horário: 9h

Saída: Praça do Arsenal

Inscrições 19/12, a partir das 9h, no www.olharecife.com.br



- Olha! Recife de Ônibus

Tema: Especial ônibus natalino

Data: 22/12 (domingo)

Horário: 18h

Saída: Praça do Arsenal

Inscrições 19/12, a partir das 9h, no www.olharecife.com.br