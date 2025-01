Recife volta a ter voo direto para Porto Alegre pela Azul

As operações começam no mês de abril, com dois voos diários entre as cidades. Ao todo são 17 capitais brasileiras com voos diretos para o Recife

A Azul inicia, nesta quarta-feira (15), as vendas para uma nova rota a partir do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conectando a capital gaúcha com o seu principal hub no Nordeste, o Aeroporto Internacional do Recife. As operações começam no dia sete de abril, com dois voos diários entre as cidades.

“Desde a retomada do aeroporto, em outubro do ano passado, sempre focamos em ampliar ainda mais a malha aérea de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul com conexões para todo o País. A partir de Recife, os Clientes podem se conectar com outros 36 destinos, sendo 19 para a região do Nordeste, facilitando a conexão de quem sai do Rio Grande do Sul com destino às capitais nordestinas.”, comenta Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul.

VOOS ENTRE RECIFE E PORTO ALEGRE

Os voos serão operados por aeronaves Embraer E2, com capacidade para 136 Clientes. O primeiro voo decola de Porto Alegre às 2h50, com chegada às 6h50 em Recife. Já o retorno acontece às 7h30, com pouso em Porto Alegre às 11h30. O segundo voo sai de Porto Alegre 12h50 e pousa no Recife às 16h50. O retorno acontece às 17h30 e chega em Porto Alegre às 21h30.

Ampliação dos voos em Porto Alegre

Com o anúncio de mais uma cidade, a Azul passa a ofertar 11 destinos atendidos a partir do aeroporto de Porto Alegre. Além de Recife, a Azul possui voos da capital Gaúcha para Congonhas (São Paulo), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Galeão (RJ), Guarulhos (SP) e Campinas (SP). Além disso, o aeroporto conta com voos para o interior do estado, como Santa Maria, Santo Ângelo, Pelotas e Uruguaiana.

Recife conectada com mais uma capital

Já o aeroporto da capital Pernambucana agora está conectado a mais uma capital com voos da Azul. Ao todo são 17 capitais brasileiras com voos diretos para Recife, conectando-a com as principais cidades de todas as regiões do País.