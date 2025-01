Olha! Recife: veja a programação para este mês de janeiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os roteiros semanais do Olha! Recife trazem uma nova oportunidade para participar da modalidade lançada no finzinho do ano passado: o Olha! Recife Running, que oferece tour guiado para os amantes da corrida. Além deste, também tem opção de roteiro a pé, de bicicleta, de ônibus e de catamarã, tudo gratuito. As inscrições abrem nesta quinta-feira (16), às 9h, pelo site oficial www.olharecife.com.br. O Olha! Recife é um projeto de sensibilização turística realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer.

PASSEIOS PELO RECIFE

Na manhã do sábado (18), o Recife Running tem início às 6h. O ponto de encontro é no Parque da Jaqueira e, de lá, os participantes passam pelo Parque das Graças, Santuário de Fátima, Rua da Aurora, Praça da República, chegando ao Marco Zero. O trajeto, que inclui o Corredor de Esportes e Lazer, terá pausas de 3 a 5 minutos para explicações feitas por um guia turístico, que acompanhará os participantes de bicicleta.

Às 9h, o Olha! Recife de Catamarã: Recife e Suas Pontes tem saída agendada do Catamaran Tours para explorar o Recife através de seus rios. O passeio oferece vistas do Marco Zero, do Parque de Esculturas Francisco Brennand, da Rua da Aurora e das icônicas pontes históricas da cidade. Já à tarde, às 14h, o roteiro Olha! Recife de Ônibus conduzirá os participantes ao Espaço Ciência, um dos maiores museus a céu aberto do Brasil. Com saída da Praça do Arsenal, a experiência é interativa e educativa, ideal para todas as idades.

No domingo (19), o Olha! Recife Pedalando oferece o roteiro Mercados Públicos. Com saída às 9h, da Praça do Arsenal, o trajeto inclui visitas aos mercados São José, Boa Vista, Encruzilhada, Casa Amarela e Madalena, destacando a cultura, história e gastronomia local. No mesmo horário, também com saída da Praça do Arsenal, o Olha! Recife a Pé: Palácio do Campo das Princesas oferece aos participantes a oportunidade de conhecer a sede do governo estadual, explorando seu acervo de móveis, obras de arte e o jardim projetado por Burle Marx.

Na quarta-feira (22), às 14h, o Olha! Recife a Pé: Recife Judaico apresenta um roteiro especial para conhecer a influência judaica na cidade. A saída será da Praça do Arsenal, e o passeio inclui a Rua do Bom Jesus, a Sinagoga Kahal Zur Israel, a Ponte Maurício de Nassau, a Livraria Imperatriz e a Praça Maciel Pinheiro, onde há uma homenagem à escritora Clarice Lispector.

RECIFE WALKING TOUR

Na sexta-feira (24), o Olha! Recife realiza mais uma edição do Recife Walking Tour, com saída às 9h30 da Praça do Arsenal. Este roteiro fixo oferece uma oportunidade única para turistas e recifenses conhecerem os principais pontos turísticos e históricos da capital pernambucana. Durante o passeio, os participantes visitarão a Rua do Bom Jesus, o Museu a Céu Aberto, as pontes históricas e a Avenida Rio Branco, além dos Museus do Pátio de São Pedro.

PROGRAMAÇÃO

Olha! Recife Running Tour

Data: 18/01 (sábado)

Horário: 6h

Saída: Parque da Jaqueira

Inscrições: www.olharecife.com.br, a partir das 9h, do dia 15/01

Olha! Recife de catamarã: Recife e suas pontes

Data: 18/01 (sábado)

Horário: 9h

Saída: Catamaran Tours

Inscrições: www.olharecife.com.br, a partir das 9h, do dia 15/01

Olha! Recife de ônibus: Espaço Ciência

Data: 18/01 (sábado)

Horário: 14h

Saída: Praça do Arsenal

Inscrições: www.olharecife.com.br, a partir das 9h, do dia 15/01

Olha! Recife de bicicleta: Mercados Públicos

Data: 19/01 (domingo)

Horário: 9h

Saída: Praça do Arsenal

Inscrições: www.olharecife.com.br, a partir das 9h, do dia 15/01

Olha! Recife a pé: Palácio do Campo das Princesas

Data: 19/01 (domingo)

Horário: 9h

Saída: Praça do Arsenal

Inscrições: www.olharecife.com.br, a partir das 9h, do dia 15/01

Olha! Recife a pé: Recife Judaico

Data: 22/01 (quarta-feira)

Horário: 9h

Saída: Praça do Arsenal

Inscrições: www.olharecife.com.br, a partir das 9h, do dia 15/01

Olha! Recife a pé: Recife Walking Tour

Data: 24/01 (sexta-feira)

Horário: 9h30

Saída: Praça do Arsenal

Inscrições: www.olharecife.com.br, a partir das 9h, do dia 15/01