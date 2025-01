Aeroporto dos Guararapes registrou recorde de movimentação de passageiros em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os números recordes do Aeroporto dos Guararapes refletem a consolidação de Pernambuco como um dos principais destinos turísticos do Brasil

O Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre fechou 2024 com uma conquista notável: a maior movimentação de passageiros já registrada em sua história.

Segundo dados da AENA e do Observatório de Turismo de Pernambuco, vinculados à Secretaria de Turismo e Lazer e à Empetur, o terminal recebeu 9,6 milhões de passageiros ao longo do ano. O resultado reforça o papel estratégico do aeroporto como um dos principais hubs de conectividade do Brasil.

Para o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Paulo Nery, os números destacam a importância do terminal para a economia e o turismo local.

“O Aeroporto dos Guararapes é essencial para o desenvolvimento de Pernambuco, impulsionando o fluxo de pessoas e criando novas oportunidades de negócios. Esses indicadores refletem a relevância crescente da região como um eixo de conectividade no país”, afirmou.

Crescimento expressivo em 2024



Os dados apontam um crescimento robusto em diferentes comparações. Em dezembro de 2024, a movimentação de passageiros foi 9,91% maior que a registrada em dezembro de 2019, antes da pandemia, e 4,27% superior ao mesmo mês de 2023. Na comparação mensal, o fluxo cresceu 8,81% de novembro para dezembro.

No acumulado de 2024, o aumento foi de 10,09% em relação a 2019 e 6,05% comparado ao ano anterior. Esse avanço reflete o fortalecimento do turismo em Pernambuco e o crescimento da economia local, que têm atraído visitantes de diferentes regiões do Brasil e do exterior.



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Fatores que impulsionaram o recorde



O crescimento da movimentação no Aeroporto dos Guararapes é resultado de uma combinação de fatores. A ampliação da malha aérea, com o incremento de voos nacionais e internacionais, foi decisiva.

Além disso, melhorias na infraestrutura do terminal e estratégias de promoção do estado como destino turístico foram fundamentais para o desempenho positivo.

Outro fator relevante é o fortalecimento do turismo em Pernambuco, que, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, apresentou crescimento de 4,1% no volume e 9,9% na receita entre janeiro e novembro de 2024, quando comparado ao mesmo período de 2023.

Em relação a 2019, o volume aumentou 5,6%, enquanto a receita teve um crescimento impressionante de 41%.