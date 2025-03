Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A companhia aérea contará com quatro frequências semanais, ida e volta, sempre às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, em diferentes horários

A companhia aérea Azul anunciou, nesta segunda-feira (10), a retomada dos voos regulares entre Patos, no interior da Paraíba, e Recife, em Pernambuco. As operações serão realizadas em aeronaves modelo Cessna Grand Caravan com capacidade para nove assentos.

“Foram sete meses com as operações pausadas devido às obras na pista. Agora temos orgulho de voltar para a cidade, trazendo novas possibilidades de viagens de turismo e negócios", disse Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul.

Do Aeroporto Regional de Patos para o Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, a Azul contará com quatro frequências semanais, ida e volta, sempre às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, em diferentes horários.

"As frequências ampliarão a oferta de destinos dos Clientes não apenas de Patos, mas das cidades vizinhas que encontrarão no Recife um hub com ligações para 46 destinos nacionais e internacionais”, explicou Vitor Silva.

Azul retoma voos entre Recife e Patos, na Paraíba - Azul / divulgação

Os voos já estão à venda nos canais oficiais da Companhia.

Opções de voos internacionais

Pernambuco tem voos diretos, partindo do Recife, para seis países: Portugal, Uruguai, Argentina, Chile, Estados Unidos e Espanha. Ao todo, o Estado contará, a partir de julho, com nove rotas internacionais: Buenos Aires, Montevideo, Lisboa, Porto, Orlando, Fort Lauderdale, Assunção, Santiago e Madrid.



A Azul também confirmou a retomada da operação sazonal entre Recife e Assunção, no Paraguai. A rota, que foi operada entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025 com grande sucesso, voltará a partir de 2 de julho deste ano.