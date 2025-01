Recife recebe comitiva francesa da Raid Aeropostale

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta semana, o Recife recebeu a visita da equipe da Raid Aeropostale, representando a Prefeitura de Toulouse, na França. A comitiva chegou na capital pernambucana na última segunda-feira (27), a bordo de um carro antigo restaurado nas cores da Aeropostale, recriando a rota histórica dos aviões da companhia de serviço aéreo postal. Durante o encontro, a equipe entregou pessoalmente uma carta propondo sugestões de parcerias entre Recife e Toulouse. A iniciativa busca homenagear os pioneiros da Aeropostale e preservar sua memória cultural.

O secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Angelus, destacou a importância da visita para o fortalecimento das relações entre os dois países. "Receber a equipe da Raid Aeropostale e o cônsul francês no Recife, Serge Gas, reforça a relevância da nossa cidade no cenário internacional e abre um leque de possibilidades para futuras parcerias. Esta iniciativa não apenas resgata uma história rica de pioneirismo na aviação, mas também fortalece os laços culturais e econômicos entre Brasil e França, especialmente neste ano simbólico de intercâmbio entre os dois países", afirmou.

ESTREITANDO LAÇOS

O encontro contou ainda com a presença do cônsul francês, Serge Gas, que ressaltou as oportunidades de colaboração, especialmente em 2025, quando se celebra o Ano da França no Brasil e do Brasil na França, promovendo eventos e negócios bilaterais. O secretário executivo de Relações Institucionais, Marcos Toscano, também participou da reunião, reforçando o compromisso da gestão municipal em estreitar laços internacionais e incentivar intercâmbios culturais e econômicos.