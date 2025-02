Atividades turísticas cresceram 2,8% em dezembro ante novembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O segmento de atividades turísticas opera 14,6% acima do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia, e encontra-se em novo nível recorde

O agregado especial de Atividades turísticas cresceu 2,8% em dezembro ante novembro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Houve avanços em 12 dos 17 locais pesquisados. A influência positiva mais relevante partiu de São Paulo (4,1%), seguido por Rio de Janeiro (1,4%), Pará (9,2%) e Rio Grande do Sul (2,6%).

PATAMAR ACIMA DE 2020

O segmento de atividades turísticas opera 14,6% acima do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia, e encontra-se em novo nível recorde em dezembro de 2024.

Na comparação com dezembro de 2023, o volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 9,5% em dezembro de 2024, sétimo resultado positivo consecutivo.

No acumulado do ano de 2024, o agregado especial de atividades turísticas teve uma expansão de 3,5%, com avanços em 11 dos 17 locais investigados.

DESTAQUES

Os destaques foram os desempenhos de São Paulo (3,7%) e Rio de Janeiro (6,3%), seguidos por Bahia (8,4%), Minas Gerais (4,5%), Paraná (7,2%) e Santa Catarina (9,0%).

Na direção oposta, o Rio Grande do Sul (-14,3%) registrou o impacto negativo mais relevante no ano, seguido por Mato Grosso (-12,5%), Espírito Santo (-2,5%), Distrito Federal (-1,1%) e Amazonas (-2,6%).