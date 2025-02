Com novo voo para Córdoba, na Argentina, Pernambuco amplia rota para a América do Sul

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo do Estado, por meio da Empresa de Turismo de Pernambuco (EMPETUR), e a Gol Linhas Aéreas anunciaram uma nova rota internacional, o voo de Córdoba, na Argentina, para o Recife. O trecho Córdoba-Recife será realizado uma vez por semana, aos sábados, com duração média de 5h e 50min. As vendas dos tickets já foram iniciadas no site da companhia aérea e o voo começa a operar no dia 12 de abril, em aeronave Boeing 737, com capacidade para 176 lugares.

“Estamos anunciando essa novidade, que é resultado do fortalecimento das nossas relações com as companhias aéreas. Seguimos na direção de ampliar a conectividade de Pernambuco, atraindo mais visitantes e aquecendo ainda mais a economia do nosso estado”, afirma a governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lyra.

NOVA ROTA

Com a nova rota, o Aeroporto Internacional do Recife passa a contar com voos diretos para sete países: Argentina, Portugal, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, Chile e Espanha. Agora, o Estado totaliza sete destinos internacionais: Lisboa, Montevidéu, Assunção, Orlando, Santiago, Buenos Aires e Córdoba.

“É com muita alegria que anunciamos mais uma rota internacional de Pernambuco, dessa vez para Córdoba, a segunda maior cidade da Argentina. Historicamente, um emissor importante de turistas para o nosso estado, que fortalece ainda mais a participação da Gol no mercado aéreo pernambucano”, disse Eduardo Loyo, presidente da Empetur.

“Temos uma relação de 20 anos com a Argentina, e a rota internacional Córdoba-Recife representa um grande passo para o fortalecimento da GOL tanto nessa grande cidade no país vizinho quanto em Recife, uma das principais portas de entrada no Nordeste. Contribui, ainda, para a expansão do turismo e dos negócios no estado de Pernambuco e no Brasil”, afirma Mateus Pongeluppi, vice-presidente de Estratégia da GOL.

MERCADO ARGENTINO

Atualmente, a Argentina está entre os três principais emissores de turistas para Pernambuco, ocupando o segundo lugar. De janeiro a dezembro de 2024 foi registrado um crescimento de 74,87% nesse fluxo em relação ao mesmo período de 2023. Com o aumento dos voos, a Argentina liderou, em dezembro de 2024, o mercado sul-americano.

MALHA AÉREA

Em 2024, o Aeroporto Internacional do Recife registrou a maior movimentação de sua história, fechando o ano com 9.593.804 passageiros. Somente no último mês do ano passado, foram registrados 853.223 passageiros, representando um aumento de 4,27% em relação ao mesmo período de 2023. Já no mercado internacional, de janeiro a dezembro de 2024, as entradas de estrangeiros foram de 56.726.