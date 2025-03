Recife ganha novo voo direto para Buenos Aires, com passagens a partir de R$ 780

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pernambuco passa a ganhar uma nova conexão internacional com a chegada da JetSMART, companhia aérea low cost (modalidade de cia aérea que vende passagens a preços mais baratos do que as companhias tradicionais), que estreia sua operação no Nordeste com um voo direto entre Recife e Buenos Aires, que começa a operar do no dia 1º de julho.

A operação, que terá quatro frequências semanais – às terças, quartas, sextas e domingos –, parte do Aeroporto Internacional de Ezeiza (EZE), às 05h04, e chega ao Aeroporto Internacional do Recife (REC), às 10h20.

“Essa nova parceria aumenta o número de voos internacionais, movimentando a economia e fortalecendo o turismo do Estado. Vamos continuar nosso trabalho por Pernambuco, ampliando as possibilidades e trazendo ainda mais visitantes”, afirma Priscila Krause, governadora em exercício.

PASSAGENS MAIS BARATAS

As passagens já estão disponíveis para compra com tarifas a partir de R$ 780 por trecho, incluindo taxas e impostos, no site www.JetSMART.com e em agências de viagens parceiras. Para o passageiro que sair do Recife (REC) para Buenos Aires (EZE), o voo sai às 11h20 e chega ao destino às 16h45.

“Esse novo voo da JetSMART fortalece Pernambuco como um dos destinos internacionais mais importantes do Brasil, trazendo mais turistas argentinos para nosso estado. Esse aumento de malha é fundamental para impulsionar nossa economia, movimentando não só o setor hoteleiro e gastronômico, mas toda a cadeia do turismo. Estamos trabalhando, continuamente, para ampliar essa conectividade e oferecer mais opções de acesso aos nossos destinos”, conta Eduardo Loyo, presidente da Empetur.

A expectativa da JetSMART é transportar cerca de 57 mil passageiros no primeiro ano de operação, consolidando Pernambuco como um dos principais destinos de turistas argentinos, que historicamente buscam o Nordeste brasileiro em busca de sol, praia, cultura e gastronomia.

“A chegada da JetSMART com sua nova rota entre Recife e Buenos Aires fortalece ainda mais a posição do Aeroporto Internacional do Recife como a principal porta de entrada do turismo internacional no Nordeste. Com esse voo direto, facilitamos ainda mais o fluxo de turistas e negócios entre Pernambuco e a Argentina”, destaca Marcelo Bento Ribeiro, diretor de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Aena no Brasil.

De acordo com o secretário de Turismo, Thiago Angelus, “a captação de voos para o Recife é uma das atividades mais importantes que a secretaria de Turismo e Lazer desempenha, uma vez que viabilizar que turistas conheçam a nossa cidade fortalece o destino, o turismo, a cultura, a economia

A cia aérea, que já conta com outras oito rotas no Brasil, amplia sua atuação no Nordeste com o lançamento deste voo pioneiro para a região, consolidando sua presença em mercados estratégicos.

CONECTIVIDADE EM PERNAMBUCO



Com o novo voo da Jetsmart para Pernambuco, o Estado passa a ter 10 rotas internacionais, liderando os aeroportos do Nordeste, e se consolidando como o principal portão de entrada para turistas internacionais da região. O Aeroporto internacional do Guararapes conta com voos diretos para Orlando, Fort Lauderdale, Buenos Aires, Córdoba, Montevideo, Assunção, Santiago, Lisboa, Porto e Madri.