Portugal reforça estrutura consular no Brasil com abertura de cinco novos postos

A medida busca reduzir atrasos na emissão de vistos para brasileiros e melhorar o atendimento à comunidade portuguesa no país

Os consulados portugueses no Brasil enfrentam uma crise de mão de obra e estrutura, resultando em longas filas e atrasos na emissão de passaportes e vistos para brasileiros que desejam viajar para Portugal.

Diante dessa situação, o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou a abertura de cinco novos consulados no Brasil, que, de acordo com informações do blog Portugal Giro, funcionarão em Belém, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre e Recife.

Atualmente, essas cinco cidades possuem vice-consulados, que oferecem assistência diplomática, mas não realizam a emissão de passaportes ou vistos. Com a mudança, esses postos serão promovidos a consulados, assumindo novas funções e desafogando os serviços em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Recife como destaque



A escolha de Recife como um dos novos consulados foi enfatizada pelo próprio presidente português, que desembarcou na cidade no último domingo (16). O anúncio ocorreu durante sua visita oficial ao Brasil, feita a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A agenda de Marcelo Rebelo de Sousa inclui reuniões no Palácio do Planalto, em Brasília, além da participação na 14ª Cimeira Luso-Brasileira, onde serão debatidos temas de interesse comum entre os dois países, como cooperação econômica e apoio à comunidade portuguesa residente no Brasil.

Medida visa modernização da rede consular



A criação dos novos consulados integra um plano estratégico do governo português para ampliar sua presença diplomática em países com grande concentração de cidadãos lusitanos.

A expectativa é que essa expansão reduza os longos prazos de espera e traga mais eficiência aos serviços prestados, garantindo mais comodidade aos brasileiros e portugueses que dependem da estrutura consular para diversos trâmites burocráticos.