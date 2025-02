Banco do Nordeste disponibiliza R$ 166 milhões para o setor de turismo de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As empresas ligadas ao turismo em Pernambuco terão à disposição mais de R$ 166 milhões do Banco do Nordeste (BNB) para financiamento de projetos em 2025. O valor faz parte do orçamento totalde R$ 1,4 bilhão destinado ao setor pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Nos últimos dois anos, a contratação de crédito para o turismo em Pernambuco subiu 172%, passando de R$ 60,3 milhões em 2023 para R$ 164 milhões em 2024. Além do FNE, as operações no estado utilizaram recursos do Fundo Geral do Turismo (Fungetur).

IMPULSIONAMENTO DO TURISMO NO ESTADO

Pernambuco é um dos principais destinos turísticos do Brasil. O crédito do BNB vem impulsionar esse setor que possui empresas com projetos bem definidos, trabalhadores qualificados e nossas belezas naturais que são únicas. Esse ambiente incentiva essa cadeia produtiva que gera milhares de empregos. Nossas estimativas para 2025 é de mais crescimento”, afirma Hugo Queiroz,superintendente estadual do BNB.

As empresas instaladas na área de atuação do BNB, que engloba estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo, poderão solicitar o crédito para incrementar atividades como hospedagem, transporte,eventos, alimentação e agências de viagens.

RECUPERAÇÃO DAS ATIVIDADES

Nos últimos dois anos, as atividades de turismo vêm apresentando recuperação, o que impacta em oportunidades de ocupação e renda. De acordo com o Ministério do Turismo, 2024 foi o melhor ano da história para o turismo internacional, com o recorde de 6,6 milhões de turistas estrangeiros visitando o país. A recuperação da imagem do Brasil no exterior tem ajudado a atrair visitantes, levando as empresas a investir mais em estrutura e melhor atendimento.

O volume contratado por empresas de turismo com o BNB em 2024 cresceu 87% em relação ao ano anterior, saltando de R$ 752 milhões para R$ 1,4 bilhão. O número de operações também aumentou, fechando 2024 com 1.702 contratos. Para este ano, o Banco do Nordeste está mantendo, inicialmente, o mesmo patamar de recursos disponíveis para que as empresas continuem investindo em qualidade para atender os visitantes.